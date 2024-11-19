Atalay: Enflasyonun Sebebi Asgari Ücret Değil - Son Dakika
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Politika

Atalay: Enflasyonun Sebebi Asgari Ücret Değil

Türk-İş Başkanı Ergin Atalay, enflasyonun asgari ücretle ilişkili olmadığını vurguladı.

19.11.2024 16:37
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Türk-İş Başkanı Ergin Atalay, "Enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş" dedi.

Üç Konfederasyon başkanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüler. Özel'in makamında gerçekleşen görüşme sonrasında TÜRK-İŞ Başkanı Ergin Atalay gazetecilere açıklama yaptı. Atalay, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Başkanı ile bütün grup başkanvekillerini ziyaret edeceklerini belirterek, çalışma hayatıyla ilgili ücretle, emekli, asgari ücretle ilgili sıkıntı var. Ana meseleleri grup başkanvekilleriyle görüşüp akabinde hep beraber üç konfederasyon mitingler, paneller yapıyoruz. Ülkeyi yönetenlerin bizi duymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin vergiyle ilgili olup olmadığına ilişkin soruya Atalay, "Ana sorunlarımızdan bir tanesi vergi. Ocak ayında aldığımızı Aralık ayında almıyoruz. Ocak ayında 15, Nisan ayında 20, 12 ay çalışıyoruz, iki ay çalıştığımız vergiye gidiyor. Bir an evvel bunun değişmesi lazım" şeklinde konuştu.

Asgari ücret ile ilgili olarak Atalay, "İki dönemde asgari ücrette üç konfederasyon beraber yapsak. Biz iki dönemdir Türk-İş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda beş üyenin dördü asgari ücretli oluyor. Bu dönemde öyle olacak. Dört arkadaşımız oturuyorlar, bir rakam tespit ediyorlar. Bu rakamı kamuoyuna sunuyoruz. Görüşmeler başlasın, üyeler rakamı tespit etsin, paylaşırız" dedi.

Çerkezoğlu, asgari ücrete ilişkin olarak, DİSK olarak araştırma dairemizin hazırladığı raporlar bilimsel temelleriyle rakamları paylaştığını belirterek, asgari ücret olması gereken rakamı paylaşacaklarını ifade etti.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun genişlemesi gerektiğini söyleyerek, asgari ücreti nasıl yükseltilebileceğinin çalışması yapılması gerektiğini ifade etti.

Atalay asgari ücret geçim ücreti olduğunu belirterek, "Enflasyon sebebi asgari ücret değilmiş. Onun için insanca yaşayabilecek bir ücret getirirler. Komisyonda kabul ediyorsa, üç arkadaş konuşuruz. Bu ücret bir haftalık bir ücret bile değil" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Atalay: Enflasyonun Sebebi Asgari Ücret Değil - Son Dakika

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