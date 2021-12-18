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Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler - Son Dakika

Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler

18.12.2021 08:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen atamalar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları'nda yeni görevlendirmeler yapıldı.

Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurullarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KURULLARI'NA YENİ ÜYELER ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay Üyeliğine Esma Aksoy seçildi. Cumhurbaşkanlığı Kurulları'na ise yeni üyeler atandı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine Fazlı Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliğine Recep Şentürk ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyeliği'ne Vedat Ali Tektaş atandı.

ÇOCUK HİZMETLERİ MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bünyesinde yer alan Genel Müdürlüklere yapılan atamalara göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Şahin görevden alınırken yerine Musa Şahin atandı. Ayrıca Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Cem Uraldı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Hakan Ay ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Demircioğlu atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Yönetim, Gazete, Hukuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler - Son Dakika


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