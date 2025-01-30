Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin\'in sözleri damga vurdu

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Anadolu Ajansı tarafından canlı olarak yayınlanan törene AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdığı anlar damgasını vurdu.

KURA ÇEKİMİ DEVAM EDERKEN YEĞENİNİ ERDOĞAN İLE TANIŞTIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende, kura çekiminin başladığı anlarda isimleri okunan hakim ve savcılar ayağa kalktı. Kura çekiminin devam ettiği anlarda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, kurada hemen göremeyeceğiz ama yeğenimin de adını telaffuz etmek istiyorum. En azından selam versin size. Kurada da adını görürüz. Arif Dağhan, Arif'cim neredesin? Biraz sonra yerini öğreniriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım."

İSİM BENZERLİĞİ İLGİNÇ ANLAR YAŞANMASINA NEDEN OLDU

Zengin'in yeğeni de ayağa kalkıp kendini Erdoğan'a tanıttı. O anlarda isim benzerliği nedeniyle salonda olan başka bir savcı/hakim adayı olan Arif Dağhan da ayağa kalktı. Ancak Özlem Zengin'in "yeğenim olan" ifadesinden sonra yerine oturdu. İlginç anlar, canlı yayınlanan kura törenine damgasını vurdu.