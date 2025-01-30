Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu - Son Dakika
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Politika

Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdı. Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanım, yeğenimin de adını telaffuz etmek istiyorum. En azından selam versin size" ifadelerini kullandı ve yeğeninin ayağa kalkmasını istedi.

30.01.2025 17:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Anadolu Ajansı tarafından canlı olarak yayınlanan törene AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdığı anlar damgasını vurdu.

KURA ÇEKİMİ DEVAM EDERKEN YEĞENİNİ ERDOĞAN İLE TANIŞTIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende, kura çekiminin başladığı anlarda isimleri okunan hakim ve savcılar ayağa kalktı. Kura çekiminin devam ettiği anlarda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, kurada hemen göremeyeceğiz ama yeğenimin de adını telaffuz etmek istiyorum. En azından selam versin size. Kurada da adını görürüz. Arif Dağhan, Arif'cim neredesin? Biraz sonra yerini öğreniriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım."

İSİM BENZERLİĞİ İLGİNÇ ANLAR YAŞANMASINA NEDEN OLDU

Zengin'in yeğeni de ayağa kalkıp kendini Erdoğan'a tanıttı. O anlarda isim benzerliği nedeniyle salonda olan başka bir savcı/hakim adayı olan Arif Dağhan da ayağa kalktı. Ancak Özlem Zengin'in "yeğenim olan" ifadesinden sonra yerine oturdu. İlginç anlar, canlı yayınlanan kura törenine damgasını vurdu.

Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin\'in sözleri damga vurdu

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Son Dakika Politika Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Mükerrem Kılıç:
    sk 06 sende var mı o dediğin şeyden 4 2196 Yanıtla
    Sk 06:
    Mükerrem atlama herşeye var gel al 0 0
  • Sk 06:
    al birini vur ötekine sahtekâr liyakatsız tipler 362 10 Yanıtla
  • Önder null:
    acikca torpilli diyor 257 19 Yanıtla
    Serkan:
    Olur mu canım sonuna kadar hepsi haketmistir ülkemizde zerre kadar torpil olmaz biz böyle gördük çünkü Allah korkusu olan biri torpil yapabilir mi Çünkü Allah in belasını ahirette vereceğini bilir 0 0
    Ramazan Katırcı:
    Troller gelmemiş Tanju Özcan için bir ton yorum yapan yalakalar nerde denecek laf çok bu trollerede onların IQ seviyesi belli o seviyeye inmeye gerek yok diye düşünüyorum. 0 0
    huseyin ergun:
    Ferhat nerdesin ender sallıyor adam geceden kalmış heralde kuraya da torpil diyor sen bak icabına sana havale. 0 0
  • Security Spcialist:
    Yüzbin kere helal olsun iste, ablamız çalışarak, Anlı'nın yeriyle kazanarak yiğenini okuttu. Allah AKP yi özellikle sayın Çumhur Başkanımız R.T.Erdoğanı başımızdan eksik eylemesin. Amiiin :)) 39 172 Yanıtla
    Serkan:
    Allah razı olsun Allah sizin ömrünüzden alsın reismize versin 0 0
  • monşer null:
    Torpilin kralı burada 187 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu - Son Dakika
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