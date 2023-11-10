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Cuma namazı sonrası Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Cuma namazı sonrası Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı

10.11.2023 23:50  - Güncelleme: 00:04

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösteren Ahmet Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret ettiği videoyu sosyal medyada paylaşmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'de cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bostancı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ATATÜRK'E HAKARET ETTİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde cuma namazı sırasında imamın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı. Yolda yürürken video çeken Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti. İmam için "Bunların arkasında namaz kılınmaz" dedi.

Sosyal medya hesabından çektiği video ile Atatürk'e hakaret eden şahıs yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü. Bostancı'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cuma namazı sonrası Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cuma namazı sonrası Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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