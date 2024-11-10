Atatürk'ün 86. Yılı Anma Töreni - Son Dakika
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Politika

Atatürk'ün 86. Yılı Anma Töreni

TBMM'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

10.11.2024 10:16
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla TBMM'de anma töreni düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.

TBMM Başkanvekili Bozdağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Atatürk'ün 86. Yılı Anma Töreni - Son Dakika

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