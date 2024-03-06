Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıldönümü kortej yürüyüşünün ardından çelenk sunma töreniyle kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Burdur'a yaptığı ziyareti anmak için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Çatalpınar mevkiinden kortej yürüyüşüyle başlayan tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni ile son buldu. Törene Burdur Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tank Alb. Şengezer Şimşek, il protokolü, asker polis ve öğrenciler katıldı. Törende öğrenciler tarafından Burdur Valisi Türker Öksüz'e bayrak sunuldu. Daha sonra Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı. Program, atletizm yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edilmesinin ardından sona erdi. - BURDUR
Son Dakika › Politika › Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken miting alanında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını önüne alarak namaz kıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım ve Halk Buluşması programında, önceki seçimlerde ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek istedi. Özel, Türkiye ittifakına davet ederek, Türkiye ittifakında sosyal demokratlar ve milliyetçi demokratların olduğunu belirtti. Ayrıca, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın Uşak ile Ankara'yı kardeş belediye yapacağını ve CHP'li belediyelerin herkese eşit davranacağını vurguladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan'da Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek Zengezur Koridoru'nun Türk Dünyası Yüzyılı inşasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Serim, Türkiye'nin ekonomik başarılarını ve Türkiye-Azerbaycan ticaret ilişkilerini de vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)