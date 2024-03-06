Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Politika

Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıldönümü kutlandı

Atatürk\'ün Burdur\'a gelişinin 94. yıldönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Burdur'a yaptığı ziyareti anmak için düzenlenen törenlerle kutlandı. Kortej yürüyüşü ve çelenk sunma törenine Burdur Valisi, Garnizon Komutanı, il protokolü, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Törenlerde öğrenciler tarafından bayrak sunuldu ve Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.

06.03.2024 18:45
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıldönümü kortej yürüyüşünün ardından çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Burdur'a yaptığı ziyareti anmak için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Çatalpınar mevkiinden kortej yürüyüşüyle başlayan tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni ile son buldu. Törene Burdur Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tank Alb. Şengezer Şimşek, il protokolü, asker polis ve öğrenciler katıldı. Törende öğrenciler tarafından Burdur Valisi Türker Öksüz'e bayrak sunuldu. Daha sonra Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı. Program, atletizm yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edilmesinin ardından sona erdi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan: Hoş gelişler ola Mustafa Kemal paşa, sen olmasan hicbirsey olmazdı, bu canlar yoluna feda olsun,son başbuğum kutlu atam... 0 0 Yanıtla

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