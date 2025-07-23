Atik: "Vicdanlı çözümler üretecek kişilerle yol almalıyız" - Son Dakika
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Politika

Atik: "Vicdanlı çözümler üretecek kişilerle yol almalıyız"

Atik: "Vicdanlı çözümler üretecek kişilerle yol almalıyız"
23.07.2025 09:58
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Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı (EUAVAKFI) Başkanı iş kadını Emel Uslu Atik, "Ülkede ve özellikle bölgede büyük umutlarla devam eden terörsüz Türkiye süreci ile ilgili vicdanlı çözümler üretecek kişilerle yol almalıyız" dedi.

Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı (EUAVAKFI) Başkanı iş kadını Emel Uslu Atik, "Ülkede ve özellikle bölgede büyük umutlarla devam eden terörsüz Türkiye süreci ile ilgili vicdanlı çözümler üretecek kişilerle yol almalıyız" dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan çocukların eğitimi başta olmak üzere kadın ve yaşlılara yönelik her yıl farklı projeler hayata geçiren EUAVAKFI Başkanı Atik, Demokratlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve STK başkanları ile birlikte davet üzerine AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'yı ziyaret etti. Atik, şehit annelerinin acılarına ve duygularına ortak olacak, aynı zamanda o yörede yaşayan tüm vatandaşların barışa olan inancını güçlendirecek somut ve vicdanlı çözümler üretecek kişilerle yol alınması gerektiğini söyledi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın sürece büyük katkısının olacağına inandıklarını belirten iş kadını Emel Uslu Atik, "Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında yıllardır gönül köprüleri kuran biri olarak, adıyla, bayrağıyla, anayasal kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti tektir. Bu çatı altında yaşayan bizler, farklılıklarımızla bir arada yaşamayı başarmalıyız. Barış sadece suskunluk değil, birbirini anlamak ve adaletle yeniden kucaklaşmaktır. Çözüm, birlikte yaşama iradesini büyütmekten geçer ve çözüm, ancak cesur yüreklerle mümkündür" diye konuştu.

"Farklılıklarımız zenginliğimizdir"

Bu ülkede kadınların güçlendirilmesi ve gençlerin hayallerini bavullarına koyup gitmemesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurgulayan Atik, "Biz bu topraklarda kökeni ne olursa olsun Türk üst kimliğiyle binlerce yıldır birlikte yaşıyoruz. Aynı bayrağın altında özgürce yaşıyoruz. Bu vatanın harcı hepimizin alın teriyle yoğrulmuştur. Farklılıklarımız zenginliğimizdir ama unutmayalım, Adımız Türkiye'dir. Bu vatana hepimizin borcu var. Toplumun ortak değerleri üzerinden barış içinde yaşamamız gerekir. Bu millet zorlukların üstesinden her zaman geldi. Bir bayrağın altında, bir devletin çatısında, aynı toprağın, aynı kaderin çocuklarıyız. Yeter ki birlikte yürüyelim. Yeter ki bir olalım, el ele gönül gönüle olalım, birlikte büyük Türkiye olalım. Barış rüzgarlarının hüküm sürdüğü bir ülkede, refah içinde, geleceğin büyük Türkiye'sini gönül köprüleri kurarak birlikte yüceltecek olmanın heyecanıyla ülkesine hizmet etmekten gurur duyacağım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Atik: 'Vicdanlı çözümler üretecek kişilerle yol almalıyız' - Son Dakika

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