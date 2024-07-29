Av. Emir Abbas Gürbüz: Kamala Harris başarılı bir başkan yardımcısı değildi - Son Dakika
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Politika

Av. Emir Abbas Gürbüz: Kamala Harris başarılı bir başkan yardımcısı değildi

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Haberler.com stüdyosuna konuk olan Türk Atlantik Konseyi Genel Sekreteri Av. Emir Abbas Gürbüz, Altı Yedi programına konuk oldu. Harris'in kariyerist tutumu ve parti içindeki bölücü tavırları nedeniyle Demokrat Partililer tarafından sevilmediğini ifade eden Gürbüz, Biden'ın çekilmesi için kampanya yapan demokrat gazetecilerin Harris'in evinde özel misafiri olduğunun belgelerinin yayınlandığını belirtti.

29.07.2024 10:29
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Haberler.com stüdyosunda Dr. Alihan Limoncuoğlu ve Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer'in sunduğu Altı Yedi programına konuk olan Av. Emir Abbas Gürbüz, ABD Başkanlık seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiğini hatırlatan Gürbüz, Biden'ın ülkeyi ve Demokrat Parti'yi birleştirmek için adaylıktan çekilmesine dikkat çekti.

Av. Emir Abbas Gürbüz: Kamala Harris başarılı bir başkan yardımcısı değildi

"KAMALA HARRİS KARİYERİST OLDUĞU İÇİN SEVİLMİYOR"

Kamala Harris'in başkan adaylığı hakkında konuşan Av. Gürbüz, "Demokrat partililerin ondan hoşlanmama sebebi kariyerist olması. Parti içinde yükselmek için tuttuğu yoldan rahatsızlar. Sürekli şekil değiştiriyor, insanları birbirine düşürüyor gibi parti içindeki tutumundan dolayı sevilmiyordu. Joe Biden'ın çekilmesi için kampanya yapan demokrat gazetecilerin belirli bir süre önce Kamala Harris'in evinde özel misafiri olduğunun belgeleri yayınlandı." ifadelerini kullandı.


Av. Emir Abbas Gürbüz: Kamala Harris başarılı bir başkan yardımcısı değildi

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Son Dakika Politika Av. Emir Abbas Gürbüz: Kamala Harris başarılı bir başkan yardımcısı değildi - Son Dakika

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