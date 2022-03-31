Avcılar ile Vetovo kardeş şehir oldu - Son Dakika
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Avcılar ile Vetovo kardeş şehir oldu

31.03.2022 13:23
Avcılar ile Vetovo kardeş şehir oldu

Avcılar Belediyesi ve Bulgaristan'ın Ruse (Rusçuk) iline bağlı Vetovo Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı.

Avcılar Belediyesi ve Bulgaristan'ın Ruse (Rusçuk) iline bağlı Vetovo Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandı. Bir asırlık kardeşliğin köprüsünü kurduklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Dayanışma içerisinde dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve beraberindeki heyet, Vetovo şehrini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Mehmet ile bir araya geldi. Ziyarette heyete Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Milletvekilleri Alizan Yahova ve Burhan Abazov da eşlik etti. İki şehir arasında kültürel, ekonomik ve sosyal yaşam alanlarından işbirliği imkanlarının değerlendirildiği ziyarette, Avcılar ile Vetovo'yı kardeş şehir yapan protokol imzalandı.

"Bir asırlık kardeşliğin köprüsü kuruldu"

Avcılar'ın kurucu ailelerinin Vetovo'dan geldiğini belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bugün bir asırlık kardeşliğimizin köprüsünü Vetovo'da kurduk. Kardeş kent protokolünü Vetova Belediye Başkanı Mehmet Mehmet ile imzalayarak dayanışma içerisinde dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik. Hayırlı olsun" dedi.

"Bugün kardeş olmuyoruz zaten kardeşiz"

Protokolün imzalanmasının ardından söz alan Vetovo Belediye Başkanı Dr. Mehmet Mehmet, "?ugün V't?vo 'l' 'v'ıl'r 'r"ınd' 1928 'ılınd' b'şl???n d??tluğu r??m'l?şt'r???ruz. D'm?kr???d'n "nr'k' 'ıll'rd? 'k' b'l?d??? 'r"ınd' ç'ş?tl? z???r'tl'r 'lmuş, kültür 'lışv'r'ş' g'l?şm'ş. 'v'ıl'r B'l'd"' B'şk'nı'nın d'd?ğ? g'b? bugün k'rd'ş 'lmu"ruz, z't'n k'rd'ş'z" diye konuştu.

İki başkan arasında imzalanan protokol ile belediyeler k'mu"l h"'tın h'r 'l'nınd', 'k'n'm'd', kültürd', "'rd', tur'zmd' 'şb'rl'ğ? """kl'r v' 'k' şehrin "k'nl'r'n'n "ş'ml'rını "'l'şt'rm'k 'ç'n 'rt'k 'r"'l'r h"'t' g'ç?r???kl'r. Dönüş yolunda kardeş belediye Razgrad'ı da ziyaret eden Avcılar Belediyesi heyeti, birlikte düzenleyecekleri etkinlikleri değerlendirdi. - İSTANBUL

Avcılar ile Vetovo kardeş şehir oldu
Avcılar ile Vetovo kardeş şehir oldu
Avcılar ile Vetovo kardeş şehir oldu

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Kaynak: İHA

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