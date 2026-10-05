Avrasya Üniversitesi Akçaabat'ta Filistin'de eğitimin direniş rolünü ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrasya Üniversitesi Akçaabat'ta Filistin'de eğitimin direniş rolünü ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrasya Üniversitesi Akçaabat\'ta Filistin\'de eğitimin direniş rolünü ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrasya Üniversitesi’nin Bilim Kafe etkinliği kapsamında Akçaabat Söğütlü Esentepe Anadolu Lisesi’nde Filistin’de Yaşamanın ve Öğrenmenin Tarihi söyleşisi yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Altun, eğitimin Filistin’de var olma ve direniş için önemini anlattı; öğrenciler soru sordu.

Avrasya Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen " Filistin'de Yaşamanın ve Öğrenmenin Tarihi" başlıklı program, Akçaabat Söğütlü Esentepe Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Altun'un konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide, Filistin'de eğitim ve gündelik yaşamın tarihsel süreci çok yönlü bir perspektifle ele alındı.

Etkinlikte Filistin meselesi yalnızca savaşlar ve siyasal gelişmeler üzerinden değil; mülksüzleştirme, zorunlu yerinden edilme, toplumsal hafıza ve direniş pratikleri çerçevesinde değerlendirildi. 1948 Nakba'sından günümüzdeki insani yıkıma uzanan süreçte, Filistin halkının bulunduğu yerde var olma iradesini simgeleyen "sumud" kavramına vurgu yapıldı.

Eğitimin yalnızca bir bilgi edinme aracı değil, insan onuru ve toplumsal sürekliliğin temel direği olduğu belirtilen söyleşide; tüm baskı ve kısıtlamalara rağmen Filistinlilerin alternatif eğitim ağları ve yeraltı okullarıyla çocukların öğrenme hakkını ve kolektif hafızayı nasıl canlı tuttuğu aktarıldı.

Filistinli çocuklarla empati kurmanın, onları yalnızca yıkım ve kayıp görüntüleriyle değil; öğrenmek, büyümek ve geleek kurmak isteyen bireyler olarak görebilmekten geçtiği vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Altun "Filistinlilerle, ister onları dindaşınız kabul edin ister etmeyin; ister onları mazlum kabul edin ister etmeyin, fark etmez. Sizinle yaşıt olan, sizinle aynı hayatı yaşama ihtimali varken bir türlü yaşayamayan gençlerin; beraber oyun oynayabileceğiniz, film izleyebileceğiniz, projeler üretebileceğiniz akranlarınızın bugün bunların hiçbirine sahip olamadıklarını, ancak sadece eğitimle birbirlerine tutunabildikleri bir gelecek tasarlayabildiklerini düşünün. Eğitim denen şeyin okula gidip gelmekten çok daha fazlası olduğunu, bir arada hayatta kalmanın ve millet olarak var olabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini fark etmeniz en önemlisidir" dedi.

Program, öğrencilerin konuya ilişkin soruları ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiErdoğan AltunPolitikaFilistinKültürGüncelEğitimBilimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
Gemlik’teki çifte ölümde korkunç gerçek Komşuları gözaltında Gemlik'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu 13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu
17:20
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı
İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
16:11
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
15:47
İşte Yasin Kol’un ifadesi Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
İşte Yasin Kol'un ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
15:39
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
15:30
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı
Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 17:46:07. #7.12#
SON DAKİKA: Avrasya Üniversitesi Akçaabat'ta Filistin'de eğitimin direniş rolünü ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei