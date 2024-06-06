Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell, Gazze'deki saldırının bağımsız soruşturulmasını istedi

Politika

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell, Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait 3 katlı El-Sardi Okulu'na düzenlenen saldırının bağımsız bir şekilde soruşturulma çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan ve binlerce Filistinli sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait 3 katlı El-Sardi Okulu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırı hakkında Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik politikaları Yüksek Komiseri Josep Borrell, soruşturma çağrısında bulundu.

Borrell, yaptığı açıklamada, "Gazze'den gelen raporlar, şiddet ve acının yüz binlerce masum sivil için hala tek gerçeklik olduğunu göstermektedir. Bu dehşet verici haberler, son Uluslararası Adalet Divanı'nın emri doğrultusunda bağımsız bir şekilde soruşturulmalıdır. Kalıcı bir ateşkes, sivillerin korunması ve tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması için tek yoldur. Her iki taraf da ABD'nin üç aşamalı planını hemen kabul etmelidir" dedi. - BRÜKSEL