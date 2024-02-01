Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna\'ya 50 milyar euroluk mali destek sağlama konusunda anlaştı

Politika

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'ya da 50 milyar euroluk mali destek sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor. Brüksel'deki gündem Macaristan'ın karşı çıkması nedeniyle kabul edilemeyen bütçe oldu. Ukrayna'ya 50 milyar euroluk bir fonun eklenmesini isteyen Avrupa Birliği liderleri Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı, Ukrayna'ya finans sağlanma planına ikna etmeye çalıştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin başladığı sıralarda sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Michel, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk mali yardım sağlanması konusunda anlaştıklarını duyurdu. AB Konseyi Başkanı, "27 liderin tümü, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Bu sayede Ukrayna için istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir finansman sağlanmış olacak. AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor, neyin tehlikede olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Söz konusu plan, Ukrayna'ya 2024-2027 yılları arasında 33 milyar Euro kredi, 17 milyar Euro hibe sağlanmasını öngörüyor. - BRÜKSEL