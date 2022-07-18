Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da - Son Dakika
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Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da

18.07.2022 14:25
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) Azerbaycan heyeti başkanı Büyükelçi Peter Mikhalko, Azerbaycan'ın Belçika Büyükelçisi Vagif Sadigov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan'da olduğunu belirtti. Leyen, "Avrupa Birliği, daha güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Bugün yeni bir anlaşma imzalamak için Azerbaycan'a geldim. Hedefimiz, birkaç yıl içinde Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını iki katına çıkarmak. Azerbaycan, tedarik güvenliğimiz ve iklim nötrlüğü yolunda önemli bir ortak olacaktır" ifadelerine yer verdi. - BAKÜ

YORUMLAR
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AB, Azerbaycan'dan gaz tedarikini artıracak AB, Azerbaycan'dan gaz tedarikini artıracak Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Hedefimiz, Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Hedefimiz, Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak
Kaynak: İHA

Ursula von der Leyen, Azerbaycan, Bakü, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da - Son Dakika

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