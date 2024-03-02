Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Orgeneral Bayraktaroğlu\'nu ziyaret etti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Teveccühümüz her geçen gün artıyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti olarak tek başına seçimlere gireceklerini açıkladıktan sonra kendilerine yönelik teveccühün her geçen gün arttığını belirtti. Zorlu, Uşak İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, adayların projeleri ve siyasi kararlılığının seçimlerde belirleyici olacağını vurguladı. Ayrıca, ekonomi politikalarını eleştiren Zorlu, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi. Sığınmacı problemine de değinen Zorlu, yerel yönetimlerin sığınmacılar konusunda etkin çabalar göstermesi gerektiğini ifade etti. İYİ Parti'ye destek verilmesi durumunda kardeşlik hukukunu ve uzlaşmayı esas alan bir sistem inşa edeceklerini belirten Zorlu, Uşak'taki seçimlerde iddialarının daha da güçlendiğini söyledi.