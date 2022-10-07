Avrupa Parlamentosu'ndan yeni tasarruf önlemleri

Avrupa Birliği'nin üç temel kurumundan biri olan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) enerji krizi nedeniyle kendi yerleşkelerinde bazı enerji tasarrufu kararları aldığı bildirildi. Karara göre AP binalarında haftanın üç günü kaloriferler kapatılacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ana yerleşkesi yanında Fransa'nın Strazburg şehrinde genel kurul salonu ve ofisleri bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) enerji tasarrufu yapmak üzere bir dizi kararlar aldı. İç bildiri ile AP üyesi ve çalışanlara tebliğ edilen kurallara göre hafta sonları ile birlikte cuma günleri kaloriferler tamamen kapatılacak. Binalardan güvenlik amaçlı olanlar dışında aydınlatmalar da söndürülecek.

Bir ayın üç haftası Brüksel'de, bir haftası ise Strazburg'ta faaliyet gösteren Avrupa Parlamentosu bu sistemi de geçici olarak askıya almayı tartışıyor. Her ay büyük masraflarla Brüksel'den Strazburg'a gidilmesine karşı çıkanlar olmasına rağmen kurucu ülkelerden Fransa diplomasisi bu durumun devamında ısrarcı olmaya devam ediyor.

Avrupa'yı derinden etkileyen enerji krizi nedeniyle alınan bu kararların bu haftadan itibaren uygulanacağı belirtildi. Söz konusu tedbirlerle iki milyon euroluk bir tasarruf sağlanmasının beklendiği bildirildi. - BRÜKSEL