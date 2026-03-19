Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazırız" - Son Dakika
Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazırız"

19.03.2026 18:18
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Japonya, Hürmüz Boğazı'ndaki İran saldırılarını kınayarak güvenli geçiş için çaba göstereceklerini açıkladı. Ülkeler, uluslararası deniz taşımacılığına müdahale ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı moratoryum çağrısında bulundu.

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Japonya, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin yayınladıkları ortak açıklamada, "Boğazdan güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Japonya hükümetleri, ortak bir açıklama yayınlayarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen trafiğe kapatan saldırı ve tehditlerini kınayarak deniz güvenliğini destekleme sözü verdi. Ortak açıklamada, "İran'ın Körfez'de silahsız ticari gemilere yönelik son saldırılarını, petrol ve doğal gaz tesisleri dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'nın İran güçleri tarafından fiilen kapatılmasını en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Çatışmada gerilimin tırmanmasından derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, "İran'ı, tehditlere, mayın döşeme faaliyetlerine, İHA ve füze saldırıları ile ticari gemi trafiğini engelleme çabalarına derhal son vermeye ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararına uymaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sivil altyapıya yönelik saldırılara moratoryum uygulanması çağrısı

Savaşın etkilerinin dünyanın her yerindeki insanlar tarafından hissedileceği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası deniz taşımacılığına yönelik bu tür müdahaleler ve küresel enerji tedarik zincirlerinin aksatılması, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturur. Bu bağlamda, petrol ve doğal gaz tesisleri dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırılara derhal kapsamlı bir moratoryum uygulanması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamada, "Boğazdan güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Bu doğrultuda, hazırlık planlamalarına katılan ülkelerin taahhütlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın stratejik petrol rezervlerinin koordineli bir şekilde serbest bırakılması kararını destekliyoruz. Enerji piyasalarına istikrar kazandırmak amacıyla başka adımlar da atacağız ve belirli üretici ülkelerin üretimi artırmaları da buna ilişkin tedbirler arasında yer alacak" denildi.

Durumdan en çok etkilenen ülkelere yardım etme taahhüdü de verilen açıklamada, "Deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü, tüm ülkelerin yararınadır. Tüm devletlere, uluslararası hukuka saygı göstermeleri ve uluslararası refah ile güvenliğin temel ilkelerini koruma çağrısında bulunuyoruz" denildi. - LONDRA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazırız' - Son Dakika

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
FED, faizi sabit bıraktıa FED, faizi sabit bıraktıa
DSÖ: Orta Doğu’daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor
Marquinhos’tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat’ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş 2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş

Beşiktaş’tan 3 çilek transferi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
SON DAKİKA: Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: "Güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazırız" - Son Dakika
