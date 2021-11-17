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Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi - Son Dakika

Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi

17.11.2021 10:33
Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'ın kızının avukatlık bürosu açılışında siyaset ve iş dünyası başta olmak üzere bir çok kesim bir araya geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'ın kızının avukatlık bürosu açılışında siyaset ve iş dünyası başta olmak üzere bir çok kesim bir araya geldi.

MHP Aydın İl Başkanı, Nazilli Belediyesi eski Başkanı Haluk Alıcık'ın kızı Melek Gökçen Alıcık'ın avukatlık bürosu açılışı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi 187 sokak üzerinde bulunan avukatlık ofisinin açılışında Aydın ve çevre illerinden siyaset, spor ve iş dünyasından eski yeni birçok ismi bir araya geldi. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, AK Parti Aydın eski Milletvekili Mehmet Erdem, ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, siyaset dünyasının eski ve yeni isimleri ile birlikte çok sayıda belediye başkanı, muhtarlar, oda başkanları ve davetlinin katıldığı açılışta MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, eşi Rumeysa Alıcık ve kızı Melek Gökçen Alıcık ile birlikte tebrikleri kabul etti.

"Evladımız, vatana, büyük Türk milletine ve memlekete güzel hizmetler verecek"

Açılış sonrası bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, kızının vatana, büyük Türk milletine ve memlekete güzel hizmetler vereceğini ifade ederek, "Allahım bizlere bu günleri yaşattığı için Alıcık ailesi olarak çok mutluyuz. Allah eşten, dosttan eksik etmesin. Bugün manzarayı gördünüz. Bu bizim için evladımıza bırakabileceğimiz en büyük miraslardan bir tanesi. Evladımız, vatana, büyük Türk milletine ve memlekete güzel hizmetler verecek. Allah utandırmasın, başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi
Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi
Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi
Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi
Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi
Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi, Haluk Alıcık, Siyaset, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukatlık bürosu açılışında, siyaset ve iş dünyasından bir çok kesim bir araya geldi - Son Dakika
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