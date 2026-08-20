Avustralya'dan İsrail'e Soruşturma Tepkisi - Son Dakika
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Avustralya'dan İsrail'e Soruşturma Tepkisi

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Avustralya, Nisan 2024'teki saldırıya dair soruşturmayı kapatan İsrail'e tepki gösterdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in Nisan 2024'te 7 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmayı kapatmasına tepki göstererek, İsrail'in Canberra Büyükelçisi Hillel Newman'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Avustralya, İsrail'in Nisan 2024'te aralarında Avustralya vatandaşı Zomi Frankcom'un da bulunduğu Dünya Merkezi Mutfak (WCK) çalışanı 7 insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmayı kapatmasına tepki gösterdi. Bu kapsamda İsrail'in Canberra Büyükelçisi Hillel Newman, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail ile diplomatik temasların sürdürülmesi gerektiğini belirterek büyükelçiyi sınır dışı etmeyeceklerini söyledi.

"Hala cevaplandırılmamış çok sayıda soru var"

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ise hükümetinin olayla ilgili cezai soruşturma yürütülmemesi kararından kamuoyuna açıklanmadan yalnızca birkaç dakika önce haberdar olduğunu ve bu nedenle karar açıklanmadan önce Frankcom'un ailesini bilgilendirmeye zaman bulamadıklarını söyledi.

Wong, "Hala cevaplandırılmamış çok sayıda soru var" ifadelerini kullanarak, bunlar arasında konvoyun belirlenmiş bir insani yardım bölgesinde neden üç kez vurulduğu ve saldırılarda rol alan üst düzey bir komutanın Gazze'ye yardım girişinin kısıtlanmasını talep eden bir mektuba neden imza attığının bulunduğunu belirtti. Wong, Avustralya'nın defalarca talep etmesine rağmen saldırıya ilişkin İHA görüntülerinin kendilerine hala verilmediğini açıkladı.

Wong, "Avustralya hükümeti, iki subayın görevlerinden alınmasının ve üç subayın kınama cezası almasının, aralarında bir Avustralya vatandaşının da bulunduğu 7 kişinin ölümünün hesabının verilmesi için yeterli olduğunu düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

"Bir mahkemenin bulguları kişinin siyasi gündemine uygun değil diye bu karara tepki gösterilemez"

Newman, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Frankcom'un ailesi için "çok üzgün" olduğunu söyledi ancak Frankcom'un öldürülmesi nedeniyle özür dilemedi. Newman, "Bir mahkemenin bulguları kişinin siyasi gündemine uygun değil diye bu karara tepki gösterilemez" ifadelerini kullanarak, cezai sorumluluk bulunmadığı yönündeki kararın "iki yıl süren bağımsız araştırmanın ardından" alındığını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Avustralya'dan İsrail'e Soruşturma Tepkisi - Son Dakika

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