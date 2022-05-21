Avustralya halkı genel seçimler için sandık başında - Son Dakika
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Avustralya halkı genel seçimler için sandık başında

21.05.2022 10:33

Avustralya'da halk, yeni hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti.

Avustralya'da halk, yeni hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti.

Avustralya, genel seçimler için sandık başında. Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirleneceği seçimler için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'e kadar sürecek. Seçimde 9 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi yarışıyor. Mevcut Başbakan Scott Morrison ile İşçi Partisi lideri Anthony Albanese arasındaki seçimin çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Oyunu Sidney'de kullanan Başbakan Morrison, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Avustralyalılar gelecekleri hakkında büyük bir seçim yapıyorlar. Avustralya'nın parayı nasıl yöneteceğini bilen, ulusal güvenlik çıkarlarıyla nasıl başa çıkacağını bilen, nasıl ilerleyeceğini ve bu güçlü ekonomiyi nasıl güvence altına alacağını bilen birine ihtiyacı var. Başbakanlık yapmak inanılmaz bir onurdu ve bugünden sonra da bunu yapmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkeyi birleştirmek istiyorum"

Artan yaşam maliyeti ve iklim değişikliğine odaklanan Albanese de Sidney'de oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Avustralyalıların hükümet değişikliği istediklerini söyleyerek, "Mesajım, tüm Avustralyalıları temsil etmek istiyorum. Ülkeyi birleştirmek istiyorum. Son zamanlarda çok fazla bölünme oldu. Mevcut hükümete yönelik eleştirilerimden biri de Scott Morrison'ın birlik ve ortak amaçtan ziyade farklılık ve bölünme arayışında olması. İnsanları bir araya getirmek istiyorum ve büyük demokrasimizde insanlar nasıl oy verirse versin, insanların görüşlerini sandıkta ifade etmeleri güzel. Bunu yaptıktan sonra birlik olup millet olarak ilerlememiz gerekiyor. Yapabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Hükümetin kurulabilmesi için Temsilciler Meclisinde partilerin 151 sandalyenin en az 76'sını elde etmesi gerekiyor. Liberal-Ulusal koalisyon hükümeti, 2019'daki yapılan son seçimde 76 sandalye kazanırken, İşçi Partisi 68 sandalyeye ulaşmıştı.

Avustralya halkı genel seçimler için sandık başında
Avustralya halkı genel seçimler için sandık başında
Avustralya halkı genel seçimler için sandık başında
Avustralya halkı genel seçimler için sandık başında

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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