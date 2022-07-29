Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Payman: "Başörtüsünü gururla takın" - Son Dakika
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Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Payman: "Başörtüsünü gururla takın"

29.07.2022 11:36
Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Payman: "Başörtüsünü gururla takın"

Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima Payman, parlamentoda yaptığı ilk konuşmasında "Başörtünüzü gururla takın" dedi.

Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima Payman, parlamentoda yaptığı ilk konuşmasında "Başörtünüzü gururla takın" dedi.

Avustralya'da ilk başörtülü milletvekili Afganistan doğumlu Fatima Payman, geçtiğimiz çarşamba günü Avustralya Parlamentosu'nda ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Haziran ayında Batı Avustralya Milletvekili olarak seçilen Payman, ilk konuşmasında başörtüsüne yönelik açıklamalar yaparak, "Ne giymem gerektiği hakkında tavsiye veren ya da dış görünümüme bakarak yetkinliğimi sorgulayanlar bilsin ki başörtüsü takmam benim seçimim. Başörtüsü takmak isteyen kızların bunu gururla ve böyle giyinme hakkı olduğunu bilerek yapmasını istiyorum. Ben sokakta şort ve terlik giyen kimseyi yargılamayacağım. İnsanların da beni başörtüsü taktığım için yargılamasını beklemiyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Payman: 'Başörtüsünü gururla takın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Payman: "Başörtüsünü gururla takın" - Son Dakika
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