Avusturya, 2 Rus diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika
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Politika

Avusturya, 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatın 'diplomatik statüleriyle bağdaşmayan' eylemleri nedeniyle 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve 19 Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiğini açıkladı. Bu kararla birlikte Avusturya'nın 2020'den bu yana sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 11'e yükseldi.

13.03.2024 22:28
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Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatın "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve 19'a Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiğini açıkladı.

Avusturya, Rus diplomatları sınır dışı etti. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatın "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirilerek, 19 Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiği aktarıldı. Bakanlık, Rus diplomatların "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Avusturya'nın 2020'den bu yana sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 11'e yükselirken, Rusya, Avusturya'nın diplomatlara yönelik aldığı her sınır dışı kararına Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Avusturyalı diplomatları sınır dışı ederek karşılık verdi.

Rusya, Avusturya'nın son sınır dışı kararına ilişkin açıklama yapmadı. - VİYANA

Kaynak: İHA

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