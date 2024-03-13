Avusturya, 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, 2 Rus diplomatın "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve 19'a Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiğini açıkladı.
Avusturya, Rus diplomatları sınır dışı etti. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatın "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirilerek, 19 Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiği aktarıldı. Bakanlık, Rus diplomatların "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.
Avusturya'nın 2020'den bu yana sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 11'e yükselirken, Rusya, Avusturya'nın diplomatlara yönelik aldığı her sınır dışı kararına Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Avusturyalı diplomatları sınır dışı ederek karşılık verdi.
Rusya, Avusturya'nın son sınır dışı kararına ilişkin açıklama yapmadı. - VİYANA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2004 ve 2005 yıllarında Türkiye'nin istihdamının 19 milyon olduğunu, bugün ise bu rakamın 32 milyonu aştığını belirtti. Yılmaz, üniversitelere verilen önemi vurgulayarak, genç nüfusu geleceğe daha güçlü hazırladıklarını ifade etti. Ayrıca, gençlere yönelik teşviklerle istihdamı kolaylaştırdıklarını ve kendi işini kuran gençlere destek verdiklerini söyledi.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Ayaydın, üreticilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve projelerini anlattı. Ayrıca, Muğla'nın kültür ve sanat merkezi olması için adımlar atacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının 3'üncü gününde Ankara'da Taş ailesine misafir oldu. Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucun beraber açıldığını ve Taş ailesinin içten misafirperverliği için teşekkür etti.
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Saran Holding'e olan 14 milyon lira borcun ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Koyun, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile yapılan mutabakatın Kocaelispor'a hayırlı olmasını diledi ve destek veren isimlere teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sancaktepe'de düzenlenen 'İstanbul ve Sancaktepe'nin Huzuru' programında yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Yerlikaya, asayiş, terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı gibi konuları ele aldı ve operasyonların devam edeceğini belirtti.
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle İsrail Meclisi (Knesset) önünde gösteri düzenledi. Protestocular, esir takası anlaşmasının bir an önce yapılması ve devam eden savaşın durması gerektiği yönünde taleplerini dile getirdi. Gösteri alanında dünya benzeri bir görüntü oluşturmak için yüzlerce metre uzunluğunda kalın ipler kullanıldı. Protestocular, hükümeti esir takasının gerçekleşmemesi konusunda suçladı ve esirlerin en kısa sürede serbest bırakılması için mücadele edeceklerini belirtti.
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