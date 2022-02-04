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Ayancık'a kapalı yüzme havuzu yapılıyor - Son Dakika

Ayancık'a kapalı yüzme havuzu yapılıyor

04.02.2022 12:30
Ayancık'a kapalı yüzme havuzu yapılıyor

AK Parti Ayancık İl Genel Meclisi Üyesi Erkan Örnek, Ayancık'a kapalı yüzme havuzunun yapılacağını bildirdi.

AK Parti Ayancık İl Genel Meclisi Üyesi Erkan Örnek, Ayancık'a kapalı yüzme havuzunun yapılacağını bildirdi.

Erkan Örnek, sosyal paylaşım sayfası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ayancık'a kapalı yüzme havuzunun bakanlık nezdinde onayının yapıldığını belirterek, "Bu kıymetli proje için sayın Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş'e ve sayın İl Başkanımız Uğur Giresun'a Ayancık halkı adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlandığını ve yakın zamanda yapım ihalesi yapılacağını hatırlatan Örnek, kazandırılacak olan kapalı yüzme havuzunun sosyal, ekonomik ve turizm açısından önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - SİNOP

Ayancık'a kapalı yüzme havuzu yapılıyor
Ayancık'a kapalı yüzme havuzu yapılıyor

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AK Parti, Yüzme, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ayancık'a kapalı yüzme havuzu yapılıyor - Son Dakika


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