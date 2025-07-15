Aydemir: "15 Temmuz Milli İrade vicdanın eseridir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Aydemir: "15 Temmuz Milli İrade vicdanın eseridir"

Aydemir: "15 Temmuz Milli İrade vicdanın eseridir"
15.07.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Parlamenter Gazeteciler ve Yazarlar Birliği (TPGYB) Başkanı, 27'inci dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Türk Parlamenter Gazeteciler ve Yazarlar Birliği (TPGYB) Başkanı, 27'inci dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Aydemir mesajında, "15 Temmuz'da FETÖ ihanetine canları pahasına dur diyen Ömer Halisdemir, Mustafa Cambaz'dan Abdullah Tayyip Olçak, İlhan Varank'a; milli irade şuur, metanet ve ruhunu ifade eden şühedayı rahmetle yad ediyor, aziz hatıralarını her daim diri tutma kararlılık ve ahdimizi yineliyoruz" dedi.

Aydemir'in mesajı

Türk Parlamenter Gazeteciler ve Yazarlar Birliği (TPGYB) Başkanı, 27'inci dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "15 Temmuz; takdirini tarihin, tarifini Yüce Türk Milletinin, tasvirini küresel idrakin yaptığı; hakkın gücünü kaydeden Milli İrade vicdanının eseridir. 15 Temmuz, tarih yazan bir milletin vakarı, asırlara damga vuran ecdadın dirayeti, Aziziye, Çanakkale ruhunu remzeden şüheda torunlarının metanetidir" dedi.

'Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol'

Aydemir, "15 Temmuz dirilişi, şairin ifadesiyle; 'Zulmün topu var, güllesi var, kal'ası varsa/Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır' imanının ifadesi; İla'yı kelimetullah için devlet ebed müddet kararlılığı; 'Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol!/Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa.. Var ol!' vurgusudur." mesajını verdi.

Milli irade

Aydemir, "15 Temmuz, Atsız'ın ifadesiyle; 'Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan/Yüce dileğe doğru yürürüz yine yayan/Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan/Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz' haykırışıyla Milli iradenin küresel ezberleri bozuşu; Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz/Çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı Dağı'na.' Duruşudur" kaydını düştü

15 Temmuz Türk Tuğrası

Aydemir, "15 Temmuz, Şairin, 'Eşit olduğun/Şu güneş; Tuğun/Tabutum; Vatan/Mezarın; Cihan/Adı yok yiğit/Ebedi şehit' dizeleriyle tasvir ettiği, devletin bekası uğruna can verme sırrına eren Şehitler, nefsini Milli irade iffetine adayan gazilerin asırlara kazıdığı Türk Tuğrası, Milli irade damgasıdır" dedi.

Türkiye Yüzyılı ve Asırlara Yürüyüş

Aydemir, "Ve 15 Temmuz, Milli Şairimiz Akifimizin beliğ ve berceste ifadesiyle, Milli İradenin; 'Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!/Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere' haykırışıdır'. Milli irade vicdanından neşet eden bu çağrı küresel izanda da yankı bulmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı seferiyle Yüce Türk Milleti asırlara yürüyüşünü sürdürecektir.' vurgusunu paylaştı.

Aydemir, 'Milli iradeye kefen biçmek, milli ve manevi değerlerimize set çekmek, millet egemenliğini sonlandırmak, Yüce Türk Milletinin asırlara yürüyüşünü engellemek isteyen FETÖ iblisini, onlara destek verenleri lanetliyoruz. Allah'ın gazabı ve kahrı bu millet için hain emeller besleyenlerin üzerine olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İbrahim Aydemir, Milletvekili, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, erzurum, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydemir: '15 Temmuz Milli İrade vicdanın eseridir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
ChatGPT Ethereum’un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı ChatGPT Ethereum'un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
ABD’de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama 15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic’e dev bir teklif yaptık Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık
TFF formalarda değişiklik yapıyor TFF formalarda değişiklik yapıyor
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nda 17 imza birden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 17 imza birden

15:29
Erdoğan’dan Meclis’te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar
Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar
14:55
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
10:03
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
23:26
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
23:11
Suriye’de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
22:33
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
22:26
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar’ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
21:53
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan’ın özgür olmasını istiyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor
21:28
Hindistan’daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek
Hindistan'daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek
20:50
İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
20:49
Diyarbakır’da yangın 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 16:23:20. #7.12#
SON DAKİKA: Aydemir: "15 Temmuz Milli İrade vicdanın eseridir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.