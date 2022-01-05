Üye Girişi
Aydemir: 'Bizim gündemimiz halka hizmettir' - Son Dakika

Aydemir: 'Bizim gündemimiz halka hizmettir'

05.01.2022 15:08
Aydemir: 'Bizim gündemimiz halka hizmettir'

AK Parti Grubu Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Bizim gündemimiz yatırım, bizim gündemimiz halkın huzuru, bizim gündemimiz halka hizmet. Muhalefet ise milletten bihaber, sadece milletin sinir uçlarıyla oynuyor' dedi.

AK Parti Grubu Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Bizim gündemimiz yatırım, bizim gündemimiz halkın huzuru, bizim gündemimiz halka hizmet. Muhalefet ise milletten bihaber, sadece milletin sinir uçlarıyla oynuyor' dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin "toplumun sinir uçları nasıl tahrip edilir"le meşgul olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı önündeki açıklamaya ilişkin bir gazetecinin tespitlerine değinen Milletvekili Aydemir, 'Okuyunca bir siyasetçi olarak utandım' kaydını düştü.

Pirinkayalar tüneli tarihi yatırımdır

Basın toplantısında hizmete açılan Pirinkayalar Tüneli'nin bölge sosyoekonomik yaşamına taşıdığı fırsat ve imkanlara değinen Milletvekili aydemir, 'Biz duble yollarla, devasa tünellerle bölgemizde üretime, bu kayıtta istihdama, bu yaklaşımla ihracata yol açıyoruz. ' ifadesini kullandı.

Aydemir Olur ilçesini tanıttı

Bölgesel ürünlerin tüm ülke halkının istifadesine sunulması adına ulaştırma yatırımlarının hayati önem taşıdığını ifade eden Milletvekili Aydemir, coğrafi işareti bulunan Olur Karnavas Bezi, Olur Karnavas Dut pekmezini gündeme taşıdı, herkesi Olur'un şifa dağıtan termal kaynaklarından yararlanmaya davet etti.

'Okuyunca bir siyasetçi olarak utandım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamaya ilişkin bir gazetecinin yazısına işaret eden Milletvekili Aydemir, "Okuyunca bir siyasetçi olarak utandım. Siyasetçiler adına utandım. Böyle olmaz, bu yapılacak iş değil. Hele hele bir genel başkanın bunları yapması akla hayale gelmeyecek şeylerdir ama akla hayale gelmeyecek işlerle uğraşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

7 protokol kapısı niçin kullanılmadı?'

Söz konusu gazetecinin, Milli Eğitim Bakanlığının önündeki kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği yönündeki iddiasına dikkati çeken Milletvekili Aydemir, bir genel başkanın görüşmeye protokol kapısından gitmesi gerekirken, bu kapıdan gitmediğinin altını çizdi.

Oradaki kilitli kapı görüntülensin diye özellikle birtakım örgütlü yapıların nümayiş yaptıkları taraftan gidildiğini anlatan Milletvekili Aydemir, "Sanki Bakan Bey, onunla görüşmemiş ve kapıları da kilitlemiş, zincirlemiş gibi bir görüntü vermek için. Buna gerek var mı?" diye konuştu.

'Bir muhalefet genel başkanı bunu nasıl yapar? '

Milli Eğitim Bakanlığının yıpratılarak nereye varılmak istendiğini soran Milletvekili Aydemir, "Bir muhalefet genel başkanı bunu nasıl yapar? Bir muhalefet anlayışı bununla meşgul olursa oradan toplum adına müspet bir hal sadır olur mu, açığa çıkar mı? Çıkmıyor, çıkmadı bugüne kadar." ifadelerini kullandı.

Muhalefet yaklaşımının toplumda karşılığı yok

Muhalefetin toplumda bir karşılığının olmadığını kaydeden Milletvekili Aydemir, tam tersi muhalefetin bu yaptıklarından dolayı tepkiye muhatap olduğunu söyledi. Söz konusu gazetecinin iddiasına ilişkin belgeleri de yayınladığını aktaran Milletvekili Aydemir, "O belgelerden sonra utanır, sıkılırlar ve daha müteyakkız olurlar, daha dikkatli davranırlar." dedi.

Aydemir pirinkayalar tünelinin getirilerini aktardı

Muhalefeti, 'Projeleri yok programları yok. ' sözleriyle eleştiren Milletvekili Aydemir, 'Biz açılışlar yapıyoruz. Yatırımları hayata geçiriyor, halkımızla paylaşıyoruz. Mesela Pirinkayalar Tüneli. Yaklaşık 3.5 kilometre uzunluğunda bir tünel. Bu yatırımla sadece Arvin - Erzurum arasındaki mesafeyi kısaltmıyoruz. Aynı zamanda çığ düşmesi gibi seyahat güvenliğini olumsuz etkileyecek olaylara da son veriyoruz. Toplumun bir ihtiyacını gideriyoruz. Milletimiz huzurlu olsun diye bir gayret ortaya koyuyoruz. Erzurum'un Hopa limanına daha yakın olmasını temin ediyoruz. Üretime ve ticarete katkı sunuyoruz. ' dedi.

Milletvekili Aydemir, 'O güzergahta Olur ilçemiz var. İki marka ilçemiz Şenkaya ve Oltu arasında bir güzide yerleşim alanı. Erzurum'a ait doğal ziynetleri, tabiat harikalarını barındıran bir ilçemiz. Bu açtığımız yollar, hizmete sunduğumuz tüneller buralara da katkı sağlıyor. Özellikle bölge turizminin gelişimine destek veriyor. ' kaydını düştü.

Aydemir Olur'un coğrafi işaretli ürünlerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir vesile ile dile getirdiği şifa kaynağı dut pekmezinin Olur'da üretildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ulaştırma alanındaki yatırımların coğrafi işaret taşıyan bölgesel ürünlerin hem üretimi hem de Pazar yerine ulaşımını kolaylaştırdığını belirtti.

Olur'un Ilıkaynak ılıcalarını da gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ilçedeki termal kaynakların şifa dağıttığını belirterek Pirinkayalar gibi, bölgede hizmete açılan tünellerin halkın şifa kaynaklarına ulaşımını da daha rahat hale getirdiğinin altını çizdi. Olur Karnavas Bezinin coğrafi işarete sahip olduğunu, kalitesinin uzmanlarca tescil edildiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ulaştırmada kaydedilen yatırımlarla bu değerlere ulaşıma yol açıldığını vurguladı. - ERZURUM

YORUMLAR
500

İbrahim Aydemir, Milletvekili, Muhalefet, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Bizim gündemimiz halka hizmettir' - Son Dakika


Tiryakiler artık içmeden önce 2 kere düşünecek! Alkole yüzde 43 zam Tiryakiler artık içmeden önce 2 kere düşünecek! Alkole yüzde 43 zam         
15:38
Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor         
15:24
Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi         
15:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı         
12:13
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
15:38 Besle kargayı oysun gözünü! Önce iyileştirdi sonra bıçaklandı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye gülümseten hediye
15:24 Christian Luyindama, Samatta'nın yanına gidiyor
15:22 Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor
15:21 AVM'de akılalmaz kaza! Arkadaşıyla şakalaşırken kafası yürüyen merdivene sıkıştı
15:20 Japon balıkları araba kullanmayı öğrendi
15:15 Arkadaşıyla şakalaşırken kafasını yürüyen merdivene sıkıştırdı
15:03 Türkiye'de ilk kez bir siyasi parti sanal evrenden arsa satın aldı!
14:55 Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu
14:51 Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 15:44:17. #1.12#
SON DAKİKA: Aydemir: 'Bizim gündemimiz halka hizmettir' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement