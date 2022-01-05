Aydemir: 'Bizim gündemimiz halka hizmettir' - Son Dakika

AK Parti Grubu Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Bizim gündemimiz yatırım, bizim gündemimiz halkın huzuru, bizim gündemimiz halka hizmet. Muhalefet ise milletten bihaber, sadece milletin sinir uçlarıyla oynuyor' dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin "toplumun sinir uçları nasıl tahrip edilir"le meşgul olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı önündeki açıklamaya ilişkin bir gazetecinin tespitlerine değinen Milletvekili Aydemir, 'Okuyunca bir siyasetçi olarak utandım' kaydını düştü.

Pirinkayalar tüneli tarihi yatırımdır

Basın toplantısında hizmete açılan Pirinkayalar Tüneli'nin bölge sosyoekonomik yaşamına taşıdığı fırsat ve imkanlara değinen Milletvekili aydemir, 'Biz duble yollarla, devasa tünellerle bölgemizde üretime, bu kayıtta istihdama, bu yaklaşımla ihracata yol açıyoruz. ' ifadesini kullandı.

Aydemir Olur ilçesini tanıttı

Bölgesel ürünlerin tüm ülke halkının istifadesine sunulması adına ulaştırma yatırımlarının hayati önem taşıdığını ifade eden Milletvekili Aydemir, coğrafi işareti bulunan Olur Karnavas Bezi, Olur Karnavas Dut pekmezini gündeme taşıdı, herkesi Olur'un şifa dağıtan termal kaynaklarından yararlanmaya davet etti.

'Okuyunca bir siyasetçi olarak utandım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamaya ilişkin bir gazetecinin yazısına işaret eden Milletvekili Aydemir, "Okuyunca bir siyasetçi olarak utandım. Siyasetçiler adına utandım. Böyle olmaz, bu yapılacak iş değil. Hele hele bir genel başkanın bunları yapması akla hayale gelmeyecek şeylerdir ama akla hayale gelmeyecek işlerle uğraşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

7 protokol kapısı niçin kullanılmadı?'

Söz konusu gazetecinin, Milli Eğitim Bakanlığının önündeki kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu'nun korumasının istediği yönündeki iddiasına dikkati çeken Milletvekili Aydemir, bir genel başkanın görüşmeye protokol kapısından gitmesi gerekirken, bu kapıdan gitmediğinin altını çizdi.

Oradaki kilitli kapı görüntülensin diye özellikle birtakım örgütlü yapıların nümayiş yaptıkları taraftan gidildiğini anlatan Milletvekili Aydemir, "Sanki Bakan Bey, onunla görüşmemiş ve kapıları da kilitlemiş, zincirlemiş gibi bir görüntü vermek için. Buna gerek var mı?" diye konuştu.

'Bir muhalefet genel başkanı bunu nasıl yapar? '

Milli Eğitim Bakanlığının yıpratılarak nereye varılmak istendiğini soran Milletvekili Aydemir, "Bir muhalefet genel başkanı bunu nasıl yapar? Bir muhalefet anlayışı bununla meşgul olursa oradan toplum adına müspet bir hal sadır olur mu, açığa çıkar mı? Çıkmıyor, çıkmadı bugüne kadar." ifadelerini kullandı.

Muhalefet yaklaşımının toplumda karşılığı yok

Muhalefetin toplumda bir karşılığının olmadığını kaydeden Milletvekili Aydemir, tam tersi muhalefetin bu yaptıklarından dolayı tepkiye muhatap olduğunu söyledi. Söz konusu gazetecinin iddiasına ilişkin belgeleri de yayınladığını aktaran Milletvekili Aydemir, "O belgelerden sonra utanır, sıkılırlar ve daha müteyakkız olurlar, daha dikkatli davranırlar." dedi.

Aydemir pirinkayalar tünelinin getirilerini aktardı

Muhalefeti, 'Projeleri yok programları yok. ' sözleriyle eleştiren Milletvekili Aydemir, 'Biz açılışlar yapıyoruz. Yatırımları hayata geçiriyor, halkımızla paylaşıyoruz. Mesela Pirinkayalar Tüneli. Yaklaşık 3.5 kilometre uzunluğunda bir tünel. Bu yatırımla sadece Arvin - Erzurum arasındaki mesafeyi kısaltmıyoruz. Aynı zamanda çığ düşmesi gibi seyahat güvenliğini olumsuz etkileyecek olaylara da son veriyoruz. Toplumun bir ihtiyacını gideriyoruz. Milletimiz huzurlu olsun diye bir gayret ortaya koyuyoruz. Erzurum'un Hopa limanına daha yakın olmasını temin ediyoruz. Üretime ve ticarete katkı sunuyoruz. ' dedi.

Milletvekili Aydemir, 'O güzergahta Olur ilçemiz var. İki marka ilçemiz Şenkaya ve Oltu arasında bir güzide yerleşim alanı. Erzurum'a ait doğal ziynetleri, tabiat harikalarını barındıran bir ilçemiz. Bu açtığımız yollar, hizmete sunduğumuz tüneller buralara da katkı sağlıyor. Özellikle bölge turizminin gelişimine destek veriyor. ' kaydını düştü.

Aydemir Olur'un coğrafi işaretli ürünlerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir vesile ile dile getirdiği şifa kaynağı dut pekmezinin Olur'da üretildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ulaştırma alanındaki yatırımların coğrafi işaret taşıyan bölgesel ürünlerin hem üretimi hem de Pazar yerine ulaşımını kolaylaştırdığını belirtti.

Olur'un Ilıkaynak ılıcalarını da gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ilçedeki termal kaynakların şifa dağıttığını belirterek Pirinkayalar gibi, bölgede hizmete açılan tünellerin halkın şifa kaynaklarına ulaşımını da daha rahat hale getirdiğinin altını çizdi. Olur Karnavas Bezinin coğrafi işarete sahip olduğunu, kalitesinin uzmanlarca tescil edildiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ulaştırmada kaydedilen yatırımlarla bu değerlere ulaşıma yol açıldığını vurguladı. - ERZURUM