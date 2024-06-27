İbrahim Aydemir, Erzurum'da vefa ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Politika

İbrahim Aydemir, Erzurum'da vefa ziyaretlerine devam ediyor

İbrahim Aydemir, Erzurum\'da vefa ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti önceki dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'da vefa ziyaretlerine devam ediyor.

27.06.2024 15:06
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AK Parti önceki dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'da vefa ziyaretlerine devam ediyor.

Aydemir, Erzurum'a hizmet etmiş ve Erzurum'un ileri gelen isimleriyle bir araya gelerek kentin kalkınması ve gelişmesine yönelik kapsamlı sohbetler gerçekleştiriyor.

Bayramoğlu unutulmaz bir isimdir

Bu ziyaretler kapsamında İbrahim Aydemir, önceki dönemde İl Genel Meclis Üyeliği yapmış ve Erzurum'un çok sevilen eski siyasetçilerinden Tahsin Bayramoğlu'nu evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erzurum'un sosyo-ekonomik yapısına ilişkin detaylı görüş alışverişinde bulunan Aydemir ve Bayramoğlu, Erzurum ile Rize arasını 1,5 saate düşürecek olan Ovit Tüneli güzergahındaki yol çalışmalarının önemine vurgu yaptılar.

Ovit güzergahı hayati önemdedir

Aydemir ve Bayramoğlu, Ovit Tüneli ve bağlantılı yol projelerinin, Erzurum'un ekonomik kalkınması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirttiler. "Bu düzenleme, limana erişimimizi kolaylaştıracak ve Erzurum'u ticaretin merkezi haline getirecek," diyen Aydemir ve Bayramoğlu, bu yolun Güneydoğu'nun kalkınmasına da katkı sağlayacağını ifade ederek, bu projelerin Erzurum'un ekonomik ve sosyal yapısında büyük değişimlere neden olacağını dile getirdiler.

Gençlere örnek hizmet adamı

Ziyaret sırasında Tahsin Bayramoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı verilen plaketlere de değinen İbrahim Aydemir, "Erzurum'da herkes Tahsin Bayramoğlu isminin hakkını teslim eder. O yüzden de bu plaketler verilmiştir. Genç jenerasyon bunları iyi bilsin," dedi. Aydemir, Bayramoğlu'nun Erzurum'a yaptığı hizmetlerin unutulmaz olduğunu ve bu tür onurlandırmaların gençler için önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Bayramoğlu: Aydemir çok başarılı bir milletvekilliği yaptı

Tahsin Bayramoğlu da İbrahim Aydemir'in milletvekilliği dönemindeki çalışmalarına övgülerde bulundu. "İbrahim Aydemir, mecliste çok başarılı bir milletvekilliği yaptı" diyen Bayramoğlu, Aydemir'in Erzurum ve Türkiye için önemli hizmetler ifa ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Eroğan'a minnettarız

Ziyaretin sonunda, Aydemir ve Bayramoğlu, Erzurum'un geleceği ve kalkınması için atılabilecek adımlar üzerine fikir alışverişinde bulundular. Her iki isim de Erzurum'un potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ve bu doğrultuda çalışmaların devam edeceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Erzurum başta olmak üzere bölgenin ciddi bir kalkınma ve gelişme trendi yakaladığını ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İbrahim Aydemir, Erzurum'da vefa ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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