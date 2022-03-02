Aydemir siyasi gündemi değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ülke siyasi gündemini yorumladı, Erzurum AK Parti Gençlik Kollarının gerçekleştirdiği 'Karanlık 28 Şubat Odası' sergisini gündeme taşıyarak AK Gençlere minnettarlıklarını kaydetti.

'Aydemir'den Unutturmayacağız' Vurgusu

Milletvekili Aydemir, 'Muhteşem bir mazinin temelleri üzerinden yükselen Türkiye'nin önünü kesmek, kırılganlıklar oluşturarak milli ve manevi temellerini yak etmek isteyenler 28 Şubat zulmünü sahnelediler. Yüce Milletimiz o zalimleri, 28 şubat senaryolarını yazanları ve destekleyenleri asla unutmayacaktır. Millet olarak 28 Şubatı unutturmayacağız. ' dedi.

Milli Marşımızın TBMM'de Okunuşunun 101'nci Yılı

1 Mart'ın İstiklal Marşının TBMM'de ilk okunuş tarihini ifade ettiğini, 1 Mart 1921'de dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Meclis Kürsüsünde cihana haykırıldığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Milli marşımızın müellifi Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyor, İstiklal Marşında vurgulanan milli ve manevi ruha yüreğini adayanlara minnettarlığımızı kaydediyoruz. ' mesajını verdi.

'Dünya Cumhurbaşkanımızın Haklılığını Anladı'

Milletvekili Aydemir, 'Yıllardır birlik ve beraberliğe, tek millet vurgusuna dikkat çekiyoruz. Bütün unsurlarıyla tek millet gerçeğini seslendiriyoruz. Gelecek asırlara da bu bütünlük içinde yürüyoruz, diyoruz. Geldiğimiz nokta bizi yine haklı çıkardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunun ne kadar geniş olduğunu ortaya koydu. Bugün Ukrayna'da yaşananalar Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya beşten büyüktür hakikatini zihinlere raptetmeye çalışmasının ne kadar değerli olduğunu bir daha ortaya koydu. ' diye konuştu.

'Hakikat ortaya çıktı'

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ifadesinin öneminin ve ufkunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Aydemir, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın bitmesini istediklerini ve hiçbir insanın ölmesini arzulamadıklarını vurguladı

'Erbakan'ı rahmet ve minnetle anıyoruz'

Basın toplantısında Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, vefatının 11. yılında çeşitli etkinliklerle anıldığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, Merhum Erbakan'ın 28 Şubat sürecinde büyük bir mücadele verdiğini, bu sürecin aktörlerine karşı halkın yanında olduğunu ifade etti. Erbakan'ın duruşu ve görüşü ve yaşam üslubuyla Türk Siyasi hayatında bir sembol şahsiyet olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. ' dedi.

Aydemir Çelişkiye Dikkat Çekti

Altı siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem talebine ilişkin yaptıkları toplantıları hatırlatan Aydemir, "28 Şubat'ın zalimane uygulamalarının baş sorumluları milletvekili olarak görev yaptı. CHP onları Meclis'e taşıdı. CHP bununla beraber 28 Şubat'ı kutsadığını ifade etmişti. Geldiğimiz noktada 28 Şubat'ta törenler yapılıyor. 'İyileştirilmiş parlamenter sistem' adı altında aslında 28 Şubat'ı kutsayıcı altılı masanın bir araya gelmesi söz konusu. 28 Şubat'ta ıstırap çektiren, müstebit tavırları hayata yansıtanlarla oranın mazlumu olduğunu söyleyenler bir anda kol kola girdiler. Rahmetli Necmettin Erbakan'ı mağdur edenlerle sözüm ona Erbakan'ı savunduğunu söyleyenler aynı masa altında 28 Şubat'ta bir araya geldiler." diye konuştu.

Aydemir'den Erzurum AK Gençliğe Övgü

Basın Toplantısında AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanlığınca tertip edilen 28 Şubat dönemini remzeden: "Karanlık 28 Şubat Odası" sergisini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, 'Bütün yönleriyle 28 Şubat zulmünü gündeme taşıyan bu sergiye emek veren AK Gençlerimizi kutluyor, yeni neslin 28 Şubat konusundaki hassasiyetini paylaşıyor, bu zulme dur deme imanını taşıyan gençlerimizle övünüyoruz. ' dedi.

Erzurum 2022 Kış Tatbikatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla, Bakanlık koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca düzenlenen "Erzurum 2022 Kış Tatbikatı"nı dile getiren Milletvekili Aydemir, 'Ciddi bir eylem planı ve projeleriyle halkımızı bilgilendiren, ilgili birimleri hazır tutan Sayın bakanımıza müteşekkiriz. ' dedi.

Aydemir Muhasebeciler Gününü Kutladı

Sunumunun son bölümünde, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun verdiği yetkiye istinaden hizmet veren meslek mensuplarının günü olarak kabul edilen 1 Mart Muhasebeciler Gününü kutlayan Milletvekili Aydemir, 'Emekleri, tahlilleri, tespitleri ve murakabeleriyle ülke ekonomisine büyük katkı sunan Muhasebecilerimizin gününü kutluyor, emeklerine minnettar olduğumuzu bir kez daha kaydediyoruz. ' ifadesini kullandı. - ERZURUM