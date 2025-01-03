Aydın AK Parti\'de 2. Erdem dönemi başlıyor

Politika

AK Parti Aydın'da günlerdir konuşulan yeni il başkanı belirlendi. Kendi döneminde partiyi Aydın'da ciddi bir ivme kazandıran ve vekilliği döneminde bir çok başarılı projeye imza attığı gibi en ulaşılabilir vekil olarak bilinen Mehmet Erdem'in Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığına atandığı duyuruldu.

AK Partili Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevi tevdi edilen önceki dönemler Milletvekilimiz Sayın Mehmet Erdem'i tebrik ediyor, bayrağı devreden Gökhan Ökten'e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Erdem'in 10 Ocak'ta yapılacak kongrenin ardından görevine başlayacağı öğrenilirken, Aydın AK Parti'de 2. Mehmet Erdem dönemi hem Aydın siyasetinde hem de AK Partiye gönül verenler arasında heyecana neden oldu. - AYDIN