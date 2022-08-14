CHP'li belediye başkanları Tekirdağ'da toplandı - Son Dakika
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CHP'li belediye başkanları Tekirdağ'da toplandı

14.08.2022 11:09
CHP'li belediye başkanları Tekirdağ'da toplandı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması çerçevesinde 10 ilin büyükşehir belediye başkanları ile Tekirdağ'da bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması çerçevesinde 10 ilin büyükşehir belediye başkanları ile Tekirdağ'da bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyecilik çalışmalarında işbirliği ve fikir alışverişi yapılması amacıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'na katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katılımıyla 11.si gerçekleştirilen toplantıda yerini alan Başkan Çerçioğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "İşbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

11 ilin büyükşehir belediye başkanlarının katıldığı buluşma ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Başkan Çerçioğlu, paylaşımında "Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ın ev sahipliğinde, Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun'un katılımıyla Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'ndayız. Ülkemiz ve vatandaşlarımız için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li belediye başkanları Tekirdağ'da toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li belediye başkanları Tekirdağ'da toplandı - Son Dakika
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