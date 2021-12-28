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Aydın'da AK Parti'den 2021 yılı değerlendirmesi - Son Dakika

Aydın'da AK Parti'den 2021 yılı değerlendirmesi

28.12.2021 17:20
Aydın'da AK Parti'den 2021 yılı değerlendirmesi

AK Parti Aydın İl başkanı ve milletvekilleri 2021 yılını değerlendirdi.

AK Parti Aydın İl başkanı ve milletvekilleri 2021 yılını değerlendirdi.

Efeler ilçesindeki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Ömer Özmen, bu yılı verimli bir şekilde bitirdiklerini söyledi.

Teşkilat ve milletvekilleriyle 100'ün üzerinde ilçe programı gerçekleştirdiklerini aktaran Özmen, 93 bin kişiye ulaştıklarını, Teşkilat Akademisi programının da son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Aydın'ın tarım kenti olduğuna dikkati çeken AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ise tarımsal yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Her zaman üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Posacı, "Destekleme bütçelerine baktığımızda bunu net olarak görüyorsunuz. Türkiye, eski Türkiye değil. Üreten, üretenine destek veren, her şartta çiftinin yanında olan bir ülke. Problem çözmeye devam edeceğiz. Bizlere güvenmeye devam edin." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da Aydın Adalet Sarayı'nın ihalesinin 30 Aralık'ta gerçekleştirileceğini, yeni adliyenin mevcut adliyeden 10 kat daha büyük olacağı bilgisini verdi.

Aydın'daki sağlık, kültür, turizm ve sosyal hizmetler alanındaki yatırımlardan da söz eden Yavuz, en büyük sağlık yatırımının bin 400 yataklı Aydın Şehir Hastanesi olacağını, bu konuda herhangi bir sıkıntının olmadığını ve projenin 700 iş gününde tamamlanacağını kaydetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev aldığını anımsatan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de yoğun bir bütçe maratonunu geride bıraktıklarını söyledi.

Buharkent'in jeotermalle ısınması için çalışma yaptıklarına dikkati çeken Erim, Ortaklar- Selçuk Tüneli ile Aydın- Çine Demiryolu projelerinin ise hazır olduğunu ifade etti.

"Faizden para kazanma dönemi bitmiştir"

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan hizmetlerle Türkiye'nin zenginleştiğini dile getirdi.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin yoluna devam etmesi için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"Faizden para kazanma dönemi bitmiştir. Faizle, kurla bu ülkeye ayar verme dönemi bitmiştir. 2013 Mayıs ayında IMF'nin borcunu tek seferde ödedik. Şimdi de artık bu zihniyetin kalıntılarını göndermiş oluyoruz. Bu ülkede bundan sonra düşük faiz ortamında yatırımın ve üretimin daha fazla olduğu bir döneme giriyoruz. Daha fazla üreten, büyüyen, istihdam oluşturan bir Türkiye'yle yolumuza devam edeceğiz. Alınan tedbirlerle enflasyonda da aşağı doğru bir iniş olacaktır. 2022 yılının hem turizm hem de ihracat gelirleri açısından önemli rakamlara ulaşacağımızı ümit ediyorum."

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Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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