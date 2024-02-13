Aydın'da CHP'nin Didim ve Germencik Belediye Başkan Adayları Belli Oldu - Son Dakika
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Aydın'da CHP'nin Didim ve Germencik Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

Aydın\'da CHP\'nin Didim ve Germencik Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Didim ve Germencik ilçelerinin belediye başkan adayları Hatice Gençay ve Burak Zencirci olarak belirlendi.

13.02.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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Aydın'da CHP'nin Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay, Germencik Belediye Başkan Adayı ise Burak Zencirci oldu.

Mahalli İdareler Seçimleri'ne az bir süre kalırken, Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Didim ve Germencik ilçelerinin adayları belli oldu. Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen PM Toplantısı'nın ardından alınan kararla birlikte Didim ilçesinin CHP Belediye Başkanı Adayı Hatice Gençay, Germencik ilçesinin CHP Belediye Başkanı Adayı ise Burak Zencirci oldu. Açıklanan bu isimlerle birlikte 2 ilçenin CHP'li mevcut başkanları yeniden aday gösterilmedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da CHP'nin Didim ve Germencik Belediye Başkan Adayları Belli Oldu - Son Dakika
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