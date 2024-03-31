Aydın\'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri Oy Verme İşlemi Sonlandı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Aydın'da saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde 2 bin 918 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirildi. Sandıkların açılması ile birlikte vatandaşlar oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getirirken, saat 17.00 itibari ile oy kullanma işlemleri sona erdi. Oy kullanma işlemlerinin ardından oyların sayımına geçilirken, yaşanan süreçte her hangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı öğrenildi. - AYDIN