Aydın\'da oy pusulaları seçim kuruluna sevk ediliyor

Politika

Aydın'ın Efeler ilçesinde oy kullanım işleminin sona ermesinin ardından okullarda sayılan oy pusulaları İl ve İlçe Seçim Kurulu'na sevk edilmeye başlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Aydın'ın Efeler ilçesinde de birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde ise 882 bin 124 seçmen 2 bin 918 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirirken, saat 17.00 itibariyle oy kullanım işlemi sona erdi. Okullardaki sandıklarda sayımları tamamlanan ve tutanakları hazırlanan oylar polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde İl Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı. - AYDIN