Aydın'da seçim yasaklarına 4 saat gibi bir zaman kala polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Seçim kurulları ve çevresi polis ekiplerince güvenlik çemberine alınırken, Atatürk Kent Meydanı'ndaki siyasi partilerin çadırları da toplanmaya başladı.
Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde seçimlere yönelik tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. 882 bin 124 seçmenin oy kullanacak seçmene sahip Aydın'da oy ve güvenliği çerçevesinde il genelinde toplam 5 bin 626 kolluk kuvvetinin görev yapacağı belirtildi. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada Aydın'da Mahalli İdareler Seçimi'nde 882 bin 124 seçmen 2 bin 918 sandıkta, belediye başkanlığı, meclis üyesi ve muhtar adayları için oy kullanılacağı belirtildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 949 sandıkta 232 bin 967 seçmen, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ise bin bin 969 sandıkta 649 bin 157 seçmen bulunduğu belirtildi.
Önceki gün yapılan 'İl Seçim Güvenliği' toplantısına alınan karar ve tedbirlerin eksiksiz olarak uygulandığı Aydın'da güvenlik güçleri adeta kuş uçurtmuyor. Bu çerçevede Aydın'da 3 bin 700 polis, bin 926 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 626 kolluk kuvvetinin görev yapacağı belirtildi. Polis bölgesinde 231 sandık alanı, jandarma bölgesinde 534 sandık alanı bulunurken, seçim günü 253 polis aracı, 417 jandarma aracı olmak üzere toplam 670 kolluk aracının yanında 1 helikopter, 2 İHA, 11 özel eğitimli köpeğin seçim güvenliği için görev yapacağı belirtildi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Aydın'da Seçim Güvenliği Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlere 1 gün kala Sultanbeyli'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e esnaf ziyareti sırasında bir kişi Türkiye'deki kadın cinayetleri konusunda çağrıda bulundu.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas, Beyağaç ve Serinhisar ilçelerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Zolan, Denizli için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara'nın çeşitli yerlerine asılan pankartlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Gültekin, bu tür oyunların Ankara seçmeni tarafından cevaplanacağını belirtti.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev alacak. Bu personeller arasında 1454 jandarma personeli, 3 bin 574 polis memuru il merkezinde ve 532 polis memuru ise ilçelerde görev yapacak.
Beşiktaş Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında devlet memurları yüzde 190 oranında zam aldı. Sözleşme törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleştirdikleri kadro değişikliği hakkında konuşarak, bu ekibe inandıklarını ve güvendiklerini belirtti. Özel, Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'ye destek istedi ve İzmir'in özgürlüklerin kenti olduğunu vurguladı. Ayrıca, yarın yapılacak seçimlerde genç seçmenleri sandık başına beklediklerini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti. Lenger, Nacar'ın Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın adayı Halil Nacar da Lenger ve BBP Yüreğir İlçe Başkanlığına teşekkür etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile 7 gün 24 saat vatandaşlara cevap verdiklerini belirtti. Bakan Göktaş, Tip-1 Diyabetli çocuklara glikoz ölçüm cihazı dağıtım programında yaptığı konuşmada, sosyal yardımlarla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdıklarını ve refahlarını artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, çocuklara destek olmak amacıyla Tip-1 Diyabet tanısı almış ailelerin çocuklarına glikoz ölçüm cihazı verdiklerini ve bu cihazın çocukların sosyal hayatını kolaylaştırdığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim kampanyasının son gününde İzmir'de yaptığı konuşmada, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın içkili mekanları ziyaret ederek güven vermeye çalıştığını söyledi. Özel, Dağ'ın AKP'ye yakın vakıfların üyesi ve geçmişte yöneticisi olduğunu hatırlatarak gerçek niyetlerini gizleyemeyeceklerini belirtti.
Bakan Özhaseki: "Bu işin tek şartı var büyükşehirde ve Serik'te elimizi ayağımızı kırmayın" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Mecliste bir torba yasanın içerisinde bütün tapuları belediyemize, belediyemizden de sizlere aktaracağız" " Bunun dışında başka yolu yok,...
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