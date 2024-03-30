Aydın\'da Seçim Güvenliği Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı

Politika

Aydın'da seçim yasaklarına 4 saat gibi bir zaman kala polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Seçim kurulları ve çevresi polis ekiplerince güvenlik çemberine alınırken, Atatürk Kent Meydanı'ndaki siyasi partilerin çadırları da toplanmaya başladı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde seçimlere yönelik tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. 882 bin 124 seçmenin oy kullanacak seçmene sahip Aydın'da oy ve güvenliği çerçevesinde il genelinde toplam 5 bin 626 kolluk kuvvetinin görev yapacağı belirtildi. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada Aydın'da Mahalli İdareler Seçimi'nde 882 bin 124 seçmen 2 bin 918 sandıkta, belediye başkanlığı, meclis üyesi ve muhtar adayları için oy kullanılacağı belirtildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 949 sandıkta 232 bin 967 seçmen, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde ise bin bin 969 sandıkta 649 bin 157 seçmen bulunduğu belirtildi.

Önceki gün yapılan 'İl Seçim Güvenliği' toplantısına alınan karar ve tedbirlerin eksiksiz olarak uygulandığı Aydın'da güvenlik güçleri adeta kuş uçurtmuyor. Bu çerçevede Aydın'da 3 bin 700 polis, bin 926 jandarma olmak üzere toplam 5 bin 626 kolluk kuvvetinin görev yapacağı belirtildi. Polis bölgesinde 231 sandık alanı, jandarma bölgesinde 534 sandık alanı bulunurken, seçim günü 253 polis aracı, 417 jandarma aracı olmak üzere toplam 670 kolluk aracının yanında 1 helikopter, 2 İHA, 11 özel eğitimli köpeğin seçim güvenliği için görev yapacağı belirtildi. - AYDIN