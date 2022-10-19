Aydın haberi! Söke'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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Aydın haberi! Söke'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 13:07
Aydın haberi! Söke'de Muhtarlar Günü kutlandı

Aydın haber... 19 Ekim Muhtarlar Günü Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Tören Söke Muhtarlar Derneği'nin çelenk sunumu, sonrasında saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak yaptı.

Muhtarların her yer ve şartta aranan kişiler olduğunu söyleyen Muhtar Çıtak, "Bugün Muhtarlar gününün 7. yılını kutluyoruz. Muhtarlarımız bir yandan kırsalda ve merkezde yaşayan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Gazı Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır'. Muhtarlık müessesini ilgi ve alakalarıyla toplum nezrinde yeniden canlandıran önemini arttıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazi Meclisimize teşekkürlerimizi sunuyor. Tüm Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyorum" dedi.

Kisir Mahalle Muhtarı Baki Suna kendi yazdığı 'Muhtar' adlı şiiri okudu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Aydın haberi! Söke'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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