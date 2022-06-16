Aydın: "Hizmet için adayım" - Son Dakika
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Aydın: "Hizmet için adayım"

16.06.2022 14:37
Aydın: "Hizmet için adayım"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yüksel Aydın, Eğitim Bir-Sen 2 nolu şube seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yüksel Aydın, Eğitim Bir-Sen 2 nolu şube seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Has Bahçe Göleti'nde sendika üyeleriyle birlikte adaylığını açıklayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yüksel Aydın, "Kuruluş felsefesi insana ve insanlığa hizmet, adalet, vatan ve millet sevgisi olan sendikamızın bugünlere gelmesi tesadüf değildir. Her başarıda olduğu gibi bu başarı da özverili çalışmanın, emek sarf etmenin ve inanarak yürümenin eseridir. Hepinizin malumu olduğu gibi büyük davalar büyük fedakarlıklar, bazen bedeller, gayret ve kararlılık ister. Bu dava sen-ben kavgası değil, Türkiye davasıdır; Türkiye sevdasına sahip çıkma davasıdır. Bugüne kadar attığımız adımlar ülkemizin yarınlarım daha iyi, daha güzele ulaşması içindir." dedi.

Aydın, "Hedefimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, çocuklarımızın geleceği, hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için mücadele etmektir. Refaha ulaşmış, geleceğe umutla ve güvenle bakan, kardeşlik içinde yaşayan, huzurlu bir topluma kavuşmayı arzuluyoruz. Üniversiteler sadece eğitim verilen yerler değildir. Kültürel, içtimai, bilimsel alan başta olmak üzere birçok alanda yapılan çalışmalarla bir şehrin ve ülkenin ekonomik, geleceğinin şekillendiği yerlerdir. Üniversiteler, bilgi ve teknolojinin üretildiği, bilimsel bilginin özgürce yeşerdiği, farklı da olsa tüm düşüncelerin tartışıldığı kurumlardır. Üniversiteler toplumsal sorunları dile getiren, sorunların aşılması için çözüm önerileri sunarlar. Bu anlayıştan hareketle insana hizmet etmenin odak noktasıdır diyebiliriz. Bizler bugüne kadar yapılmış bütün hizmetleri göz ardı etmeden, rekabeti hizmete dönüştürme hedefiyle Eğitim Bir-Sen 2 No'lu şube başkanlığına aday olduğumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Gayemiz; değerlerimizi merkeze alarak, teşhis ve tenkit eden değil, teklif de üretebilen bir yaklaşımla üyelerimizin sorunlarına eğilmektir. Kimseyi ötekileştirmeden, kendine alan açmadan, çözüm odaklı çalışmalarla siz değerli arkadaşlarımızın mücadelesini sürdürmektir. Kuruluş felsefemizden sapmadan, her an üyelerini düşünen, onların isteklerini ilke edinmiş çalışmalar ortaya koyacağız. İstişare odaklı yönetişim anlayışını şubemizin her kademesine hakim kılmak için yola çıkıyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Aydın: Hizmet için adayım
Aydın: Hizmet için adayım
Aydın: Hizmet için adayım

YORUMLAR
500
Aydın'da incirde 'ilekleme' dönemi başladı Aydın'da incirde 'ilekleme' dönemi başladı Gazetecilik bölümü şampiyon oldu Gazetecilik bölümü şampiyon oldu
Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet, Rektör, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın: 'Hizmet için adayım' - Son Dakika

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