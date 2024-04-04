Aydın'ın Buharkent ilçesinde seçimlerin kazananı olarak 3. dönem için belediye başkanlığı mazbatasını alan AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Çok şükür Buharkent'te 3. dönemimiz başlıyor" dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde 3. dönem için yeniden aday olan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 3 bin 454 oy alarak ikinci sırada yer alan CHP'nin 2 bin 489 oyuna karşı yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Sandıktan çıkan farklı sonuçla yeniden seçilerek meclis üyeleri ile birlikte mazbatalarını almak üzere Nazilli'ye gelen Başkan Erol, mazbatasını aldıktan sonra açıklama yaptı.
3. dönemlerinin başlamasından dolayı şükreden Başkan Erol; "Çok şükür Buharkent'te 3. dönemimiz başlıyor. Hizmet yolunda devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın büyük teveccühü ile büyük farkla seçimleri sonuçlandırdık ve kazandık. 10 yıldır görev yağıyoruz ve çok güzel hizmetler ürettik. Yapılamaz denilenleri yaptık. Yine çok güzle hizmetler yapacağız. Daha öncesine oranla çok yüksek farkla kazanmamızı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere herkese yeniden teşekkür ediyorum. Ben de dahil 12 olan meclis üye sayımızın 7'si bizde. Yani meclis çoğunluğu bizde. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" dedi.
"Demokrasi örneği"
CHP'li meclis üyelerinin mazbata almaları sırasında yanlarında yer alan ve alkışlayan Başkan Erol ile AK Parti meclis üyeleri büyük takdir kazanırken konuyla ilgili konuşan Başkan Erol; "CHP'li meclis üyeleri bizden sonra salona girmişti. Tabi bizden sonra mazbatalarını aldılar. Onları da alkışladık ve mutluluklarına ortak olduk. Birbirimizi tebrik ettik. Bu demokrasinin gereğidir. Onlarla aynı meclisi paylaşacağız ve birlikte hizmet edeceğiz. Biz nasıl rozetimizi çıkararak hizmet için yola çıktıysak yine hizmet odaklı şekilde hep birlikte çalışacağımızı umuyorum ve tavsiye ediyorum" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Aydın'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Mehmet Erol 3. dönem için belediye başkanlığı mazbatasını aldı - Son Dakika
MHP'den Osmancık Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Gelgör, görevine başladı. Mazbatasını alarak belediyeye giden Gelgör, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Gelgör, Osmancık halkına teşekkür ederek, yeni dönemde de aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Törene MHP yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Aydın merkez ilçe Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, mazbatasını alarak görevine başladı. Yetişkin, vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajları verdi ve çalışmalarına başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, görevi eski Belediye Başkanı Mustafa Demir'den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Doğan, Samsun'un önemli bir şehir olduğunu ve geçmişteki tecrübeleri ileriye taşıyacaklarını belirtti. Eski Başkan Demir ise, görevi devrederek Samsun'un Türkiye ve dünya genelinde önemli bir yere geleceğini vurguladı.
CHP'den belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Üsküdar'da mazbatasını aldı. Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçimden zaferle ayrılan AK Partili Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı. Tekin, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 zanlı tutuklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, bu kredinin bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de kazandıkları seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür ederken, belediye başkanları ve parti örgütleri arasındaki ilişkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir'in birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?