Aydın\'ın Çine ilçesinde yeni belediye başkanı seçildi

Aydın'ın Çine ilçesinde belediye başkanlığı görevine Mehmet Kıvrak seçildi.

Çine Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in vefatı sonrası yeni başkanı belirlemek için olağanüstü toplandı.

Toplantıya 15 meclis üyesinin tamamı katıldı.

Toplantıda CHP grubu, belediye başkanı adayı olarak Mehmet Kıvrak'ı, AK Parti grubu da Burhan Kandemir'i gösterdi.

Adayların üçte iki çoğunluğu alamaması nedeniyle üçüncü tura kalan seçimde 9 oy alan Kıvrak, ilçenin yeni belediye başkanı seçildi.

Bir süre önce karaciğer nakli yapılan Enver Salih Dinçer, göbek fıtığı rahatsızlığı için ameliyata alınmış ve doktorların müdahalesine rağmen 9 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.