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Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan Saha Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın'ın en genç belediye başkan adaylarından olan Cumhur İttifakı'nın MHP'li Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, saha çalışmalarına devam ediyor. Pehlivan, seçim ziyaretleri kapsamında esnafla bir araya gelerek nergis dağıttı. AK Parti ve MHP'li yöneticilerin katıldığı ziyaretlerde Pehlivan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve oy istedi.

Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan Saha Çalışmalarına Devam Ediyor
27.01.2024 - 10:53,
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Aydın'ın en genç belediye başkan adaylarından olan Cumhur İttifakı'nın MHP'li Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, saha çalışmalarına devam ediyor. AK Parti ile MHP'li yöneticilerin eksiksiz katıldığı seçim programları çerçevesinde Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Ramazanpaşa ve Yağcılar İçi'nde esnafla bir araya geldi. Pehlivan seçim ziyaretleri kapsamında eşi Gizem Pehlivan ile birlikte nergis dağıttı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Aydın Efeler İlçesi'nde MHP'li Burak Pehlivan ile seçimlere katılacak olan Cumhur İttifakı, alan çalışmalarına devam ediyor. Program kapsamında Efeler ilçe merkezinde esnaf ziyareti yapan MHP'li Burak Pehlivan, "Ayırmadan ayrışmadan Efeler için geliyoruz" sloganı ile başladığı çalışmalarında esnafın yanı sıra gençlerden yoğun ilgi gördü.

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Karakuş, AK Parti Edeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, MHP İlçe Başkanı Ahmet Baskın, MHP ve Ak Parti Kadın Kolları başkanlarının da katıldığı ziyaretlerde Başkan Adayı Burak Pehlivan, esnafın yanı sıra pazarda bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Efeler için canla başla çalışmak için yola çıktıklarını ve bu şehri daha iyi yöneteceklerine inandığını belirten Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, "Dağlarından yağ ovalarından bal akan, bir çok medeniyete beşiklik etmiş güzide şehrimiz Aydın Efeler'de esnaf, çiftçi, kandın, genç ve çocuklarımız her şeyin daha iyisine layık. Biz hazırız, göreve talibiz" diyerek vatandaşlardan oy istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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