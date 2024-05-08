Aydın'ın Kuyucak ilçe Belediye Başkanı Doğanca, İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlerini ağırladı - Son Dakika
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Politika

Aydın'ın Kuyucak ilçe Belediye Başkanı Doğanca, İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlerini ağırladı

Aydın\'ın Kuyucak ilçe Belediye Başkanı Doğanca, İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlerini ağırladı

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, seçimi kazanmasının ardından İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlerini kabul etti. Doğanca, geleceğin Kuyucak'ını inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.

08.05.2024 12:00  Güncelleme: 12:10
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Aydın'ın Kuyucak ilçe Belediye Başkanı Doğanca, İş Kurumu Nazilli Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ve Nazilli Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Erdem Esenlik'i ağırladı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Parti'nden Kuyucak belediye Başkanlığına aday olan Uğur Doğanca'ya seçimi kazanmasının ardından tebrik ziyaretleri devam ediyor. Seçimlerin hemen ardından ilçeyle ilgili çalışmalarının yanı sıra tebrik ziyaretlerini de kabul eden Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Kuyucak'ın geleceği için sorunların bir an önce çözülmesi için gayret ettiklerini ve geleceğin Kuyucak'ını inşa edeceklerini ifade etti.

"Birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum"

Ziyaretlerinden dolayı İşkur Nazilli Hizmet Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik ve Nazilli Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Erdem Esenlik'e teşekkür eden Başkan Doğanca, "Çok değerli müdürlerimiz hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Müdürlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirdik. İstihdam ve diğer konularda Belediye olarak üzerimize düşecek ne varsa yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade ettim. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunmanın ardından bundan sonraki çalışmalarımızda kurumlarımızla birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Başta müdürlerimiz olmak üzere muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aydın'ın Kuyucak ilçe Belediye Başkanı Doğanca, İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlerini ağırladı - Son Dakika

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