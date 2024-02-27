Aydın\'ın Tarihi Efes Sineması Kültür Merkezi Olarak Açıldı

Politika

Aydın'ın Söke ilçesinde 1950'li yıllarda yapılan ve kent hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi Efes Sineması ve Oteli binasının sinema bölümü, restore edilerek Kültür Merkezi'ne dönüştürüldü. Kültür Merkezi için açılış töreni gerçekleşirken, çok sayıda Sökeli bu tarihi ana şahitlik etti.

2022 yılında Söke Belediyesi tarafından belediyenin öz kaynaklarıyla kamulaştırılması yapılarak Söke'ye kazandırılan tarihi binanın sinema bölümünde restorasyon çalışmaları, Söke Belediyesi ekiplerince tamamlandı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan restorasyon ekibi ve ekibin başında bulunan Mimar Mine Şavkay'a teşekkür etti, sahnede kendilerini kutladı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yaptığı konuşmasında, "Söke'nin tarihinde ve özellikle 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatıralarında önemli yeri olan Efes Sinemasını yenileyerek Sökemize Kültür Merkezi olarak kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 8 aydır gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Sökemize hizmet üretiyoruz. Her zaman dediğimiz gibi vaat etmiyor, yapıyoruz. Bugün Efes Sinemasını hep birlikte açarken, önümüzdeki günlerde de başka açılışlarımız da olacak. Çalışınca oluyor, biz gayret ettik çalıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile birlikte Sökemize yeni eserler, projeler kazandırmaya devam edeceğiz. Efes Kültür Merkezimiz Sökemize hayırlı olsun" dedi.

Binanın kamulaştırılmasında büyük emeği olan merhum belediye başkanı Levent Tuncel'i anarak ve rahmet dileyerek sözlerine başlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Mustafa Başkan çok kısa sürede çok güzel işler yaptı. Genç ve dinamik başkan olmanız Söke'yi de şahlandırdı ve bundan sonra da beraber Söke halkına daha fazla hizmet edeceğimizin sözünü şimdiden Söke Halkına buradan veriyoruz" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar çok büyük hizmetler yaptıklarını belirten Çerçioğlu, "112 Milyon TL'lik Söke otogarını Mart'ın ikinci haftasında yine hep birlikte açıyoruz. Yine 55 Milyon TL'lik bir yatırım yeraltı otoparkı ve spor alanları projesini önümüzdeki hafta açacağız. Yine 13 Milyon TL'lik bir yatırım olan yeşil alan ve otopark projesi de yakında o da hizmete hazır hale gelecek" dedi.

Söke'ye mevcut genel iktidarın bu kadar hizmet etmediğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Biz CHP'li belediyeler diğerleri gibi vaatte bulunmuyoruz. Biz bugün olduğu gibi icraatımızı ortaya koyarız, açılışımızı da yaparız. Sizlere ne kadar hizmet etsek azdır. Biz büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz olarak asli görevlerimizi yerine getiriyoruz. Ama biz CHP'li belediyelerin en büyük özelliği sosyal belediyeciliktir. Eğer Aydın'da yaşıyorsanız karnınız aç yatağa girmezsiniz, eğer Aydın'da yaşıyorsanız soğuktan üşümezsiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Efes Sineması Salonuna giren vatandaşlar hayranlıklarını gizleyemezken, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı tebrik ettiler.

Açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, mahalle muhtarları, Sökeli vatandaşlar katıldı. - AYDIN