Aydın Köşk\'te Seçim Hareketliliği

Aydın'da AK Parti'nin kalesi olarak bilinen ve seçimlerde AK Parti'ye en fazla oyun çıktığı ilçelerin başında gelen Kültür-Turizm eski Bakanı Atilla Koç'un memleketi 31 Mart yerel seçimleri öncesi siyasetin en hareketli yaşandığı ilçe oldu.
AK Parti'nin önceki belediye başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ın bağımsız olarak seçime girdiği ilçede mahallelerde yapılan toplantılara yüzlerce araç konvoyu ile gidiliyor. Aydın'da seçim hareketliliğinin en fazla yaşandığı ilçelerin başında gelen Köşk'te günlük akaryakıt harcamasından çarşı ve market alışverişlerine kadar ekonomik hareketliliğin yüzde 100'ün üzerinde arttığı öğrenildi. İlçede yaşanan seçim hareketliliği ise en fazla kıraathane işletmecilerine yararken, yerel seçimlerin kazananı esnaf oldu.
Önceki seçimlerde AK Parti adayının en rahat seçim kazandığı ilçe olan Köşk'te bu seçimde Rıfat Kadri Kılınç'ın bağımsız aday olması ile Aydın siyasetinde en çok konuşulan seçim bölgesi de Köşk Belediye seçimleri oldu. 2019 seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan Veli Tuna'nın da bağımsız aday Rıfat Kadri Kılınç'a açık destek verdiği seçimlerde, Köşk ilçesinde siyasi hareketlilik sabah günün aydınlanması ile başlayıp gece sahur vaktine kadar devam ediyor.
4'ü merkez 24'ü kırsal olmak üzere toplam 28 mahallenin bulunduğu Köşk'te belediye başkan adayları mahallelere defalarca ziyaret ediyor. Kırsal mahallelerdeki programlarını tamamlayan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Rıfat Kadri Kılınç, ilçe merkezindeki mahalle programlarına yüzlerce kişi ile yürüyerek gitmeye başladı. Adeta gövde gösterisine dönen seçim çalışmalarına gençlerin yanı sıra yaşlıların da yoğun ilgisi dikkat çekiyor.
Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerden söz edip seçilmesi halinde yeni dönem yapacağı hizmetlerden söz eden Rıfat Kadri Kılınç, bağımsız aday olarak yola çıkmasına rağmen gördüğü ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Herkes gönüllü olarak hizmet veriyor. Halkımızın bu desteği benim sorumluluğumu daha da arttırıyor. İnşallah görev tevdi edilirse Köşk halkına söz veriyorum, daha çok çalışıp tüm vaatlerimi fazlasıyla yerine getireceğim" dedi. - AYDIN
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Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, partisinin AK Parti ile tekrardan ittifak kurması gerektiğini söyledi. Akyüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının geri çekilerek Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti düşmanlığının partiyi yok olmaya götürdüğünü ifade etti ve ittifakın devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Güvenlik kaynakları, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaparak Rusya'ya geçtiklerini tespit etti. Saldırganlar, ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'yi tercih etmişlerdir. DEAŞ'ın saldırılarından en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye, PKK, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütler arasında ayrım yapmaksızın mücadelesine devam edecektir.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahalle odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık görev süresini değerlendiriyor. Başkan Pekmezci'nin mahalle odası programı ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, 'Öcalan hain değildi' sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı. İfadenin ardından açıklamalarda bulunan Erdem, 'Şüphe yok ki ilahi adalet illaki tecelli edecek. Tarafıma kurulan bu kumpasta yine dürüstlük kazanacak' dedi.
Malatya'da faaliyet gösteren Mobil Göç Noktası aracında aralık ayından bu yana 9 bin 571 yabancı uyruklu sorgulandı ve 151 düzensiz göçmen tespit edildi. Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyor. İl genelinde toplamda 167 adet bu tür araç bulunuyor. Yabancıların kimlik kontrolü ve parmak izi sorgulaması yapılarak yasal kalış hakları tespit ediliyor.
Batman'ın Gercüş ilçesinde doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, doğalgazın Gercüş'e önemli bir değer katacağını ve vatandaşların hayat standartlarını yükselteceğini söyledi. Doğalgazın çevre için önemli bir yatırım olduğunu belirten Nasıroğlu, ağaç kesme ihtiyacının ortadan kalkacağını ve çevrenin daha yeşil alanlara sahip olacağını dile getirdi. Vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, seçim çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar, Senger'e destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 1329 operasyon düzenlendiğini ve toplamda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Sosyal medyada videoları ve röportajlarıyla sıkça gündem olan AK Partili bir amca, CHP'li gençler tarafından Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi için ikna edilmeye çalışıldı. Ancak amca, 'Ramazandayım' diyerek alandan uzaklaştı.
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