Aydın Köşk\'te Seçim Hareketliliği

Politika

Aydın'da AK Parti'nin kalesi olarak bilinen ve seçimlerde AK Parti'ye en fazla oyun çıktığı ilçelerin başında gelen Kültür-Turizm eski Bakanı Atilla Koç'un memleketi 31 Mart yerel seçimleri öncesi siyasetin en hareketli yaşandığı ilçe oldu.

AK Parti'nin önceki belediye başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ın bağımsız olarak seçime girdiği ilçede mahallelerde yapılan toplantılara yüzlerce araç konvoyu ile gidiliyor. Aydın'da seçim hareketliliğinin en fazla yaşandığı ilçelerin başında gelen Köşk'te günlük akaryakıt harcamasından çarşı ve market alışverişlerine kadar ekonomik hareketliliğin yüzde 100'ün üzerinde arttığı öğrenildi. İlçede yaşanan seçim hareketliliği ise en fazla kıraathane işletmecilerine yararken, yerel seçimlerin kazananı esnaf oldu.

Önceki seçimlerde AK Parti adayının en rahat seçim kazandığı ilçe olan Köşk'te bu seçimde Rıfat Kadri Kılınç'ın bağımsız aday olması ile Aydın siyasetinde en çok konuşulan seçim bölgesi de Köşk Belediye seçimleri oldu. 2019 seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan Veli Tuna'nın da bağımsız aday Rıfat Kadri Kılınç'a açık destek verdiği seçimlerde, Köşk ilçesinde siyasi hareketlilik sabah günün aydınlanması ile başlayıp gece sahur vaktine kadar devam ediyor.

4'ü merkez 24'ü kırsal olmak üzere toplam 28 mahallenin bulunduğu Köşk'te belediye başkan adayları mahallelere defalarca ziyaret ediyor. Kırsal mahallelerdeki programlarını tamamlayan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Rıfat Kadri Kılınç, ilçe merkezindeki mahalle programlarına yüzlerce kişi ile yürüyerek gitmeye başladı. Adeta gövde gösterisine dönen seçim çalışmalarına gençlerin yanı sıra yaşlıların da yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerden söz edip seçilmesi halinde yeni dönem yapacağı hizmetlerden söz eden Rıfat Kadri Kılınç, bağımsız aday olarak yola çıkmasına rağmen gördüğü ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Herkes gönüllü olarak hizmet veriyor. Halkımızın bu desteği benim sorumluluğumu daha da arttırıyor. İnşallah görev tevdi edilirse Köşk halkına söz veriyorum, daha çok çalışıp tüm vaatlerimi fazlasıyla yerine getireceğim" dedi. - AYDIN