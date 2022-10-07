Aydın politika haberi: Başkan Vekili Aydın'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın politika haberi: Başkan Vekili Aydın'dan esnaf ziyareti

07.10.2022 16:58
Aydın politika haberi: Başkan Vekili Aydın'dan esnaf ziyareti

Aydın haber: Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra ilçe merkezinde bulunan esnafla da sık sık bir araya gelerek, talep ve önerileri yerinde dinlemeye devam ediyor.

İlçenin en yoğun sokaklarından biri olan Sanat Sokağı'na giderek esnafı ziyaret eden Başkan Vekili Aydın, esnafın sıkıntılarını dinledi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini düşündükleri gibi esnafın da sıkıntılarına çözüm yolları aradıklarını kaydeden Aydın, "Elimizden geldiğince güzel işler yaparak halkımızın memnuniyetini kazanmaya çalışıyoruz. Bu yıl ilçemize değer katacak spor merkezleri, sahil bandı, atletizm pisti ve evlendirme sarayı gibi birçok projemizi yılsonuna doğru hemşehrilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra altyapı ve yeni yol açma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede ilçemize 45 kilometrelik yeni yol güzergahı kazandırdık. 100 bin metrekare asfalt çalışması yaptık. İlçe merkezindeki birçok cadde ve sokağımızda yol yenileme ve onarım çalışmaları yürüttük. Bu çalışmalar sezon sonuna kadar devam edecek. Kaymakamlık ve belediye olarak hemşehrilerimizin huzuru için faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Sanat Sokağı esnafı da yapılan çalışmalardan dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'a teşekkürlerini ilettiler. - VAN

YORUMLAR
500
Van haberi! Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi Van haberi! Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama
Kaynak: İHA

İhsan Emre, İpekyolu, Aydın, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aydın politika haberi: Başkan Vekili Aydın'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 19:38:19. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın politika haberi: Başkan Vekili Aydın'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement