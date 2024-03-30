Aydınlı gelin ikinci dönemde köyün tek muhtar adayı oldu - Son Dakika
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Politika

Aydınlı gelin ikinci dönemde köyün tek muhtar adayı oldu

Mardin'e 34 yıl önce gelin gelen ve muhtar seçilen Yasemin Düzce, 31 Mart yerel seçimlerinde Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesinin yeniden tek muhtar adayı oldu. Düzce, köyde birçok eksikliği giderdiğini ve ikinci dönem için tekrar aday olduğunu belirtti.

30.03.2024 17:02  Güncelleme: 17:07
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Aydınlı gelin ikinci dönemde köyün tek muhtar adayı oldu

MARDİN - Mardin'e 34 yıl önce gelin gelen ve muhtar seçilen Yasemin Düzce, 31 Mart yerel seçimlerinde Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesinin yeniden tek muhtar adayı oldu.

Çukuryurt Mahallesinde ikinci dönem muhtarlığına hazırlanan Yasemin Düzce, 1990 yılında buraya gelin geldiğini söyledi. Düzce, "İlk amacım köydeki kız çocuklarını okutmaktı. Bir okuma yazma kursu açtım. O zamanlar terör sorunu yüzünden başladığımız işimiz yarım kaldı. Bu köy için elimden gelen her şeyi yapmak istedim. Emekli olunca eşim ile birlikte köye yerleşme kararı aldık. O zamanlar köy halkının istemesi ile adaylığımı koydum. ve bundan 5 sene önce bu köye muhtar olarak seçildim. Bütün köy halkı çok sevindi çok memnun kaldılar. İkinci dönem için de tekrardan köy halkının istemesi ile muhtar adaylığımı koydum" ifadelerini kullandı.

Gümrük memurluğu görevinden emekli olduktan sonra köye yerleşen ve geçen dönem muhtarlık yapan 1 kız annesi Yasemin Düzce, muhtarlık yaptığı süre içende köyde bir çok eksikliği giderdiğini dile getirdi. Düzce, "Belediyenin destekleri ile okulumuzun bahçesine parke yaptık. Basketbol ve voleybol sahaları kurduk. Köyümüzün bir çok noktasına parke döşedik. Çevre köylerin hiçbirinde internet yokken bizim köyümüze internet getirdik. Sıfırdan camimizi inşa ettik köy halkımızla birlikte. Alt tarafını taziye evi yaptık. Taziye evimizde sedir yok. Sedir getirmek için uğraşıyoruz. Köyümüzün en büyük sıkıntılarından biri de içme suyu bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sokak aydınlatmalarımızı yeniledik. Daha yapmak istediğimiz birçok şey var bunun için de hem sabır hem de maddiyat gerekiyor. Elimizden geleni tekrardan yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aydınlı gelin ikinci dönemde köyün tek muhtar adayı oldu - Son Dakika

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