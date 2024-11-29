Ayhan Gider'den Bakan Yerlikaya'ya Destek: 'Eşkıya Olunmaz' - Son Dakika
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Politika

Ayhan Gider'den Bakan Yerlikaya'ya Destek: 'Eşkıya Olunmaz'

Ayhan Gider\'den Bakan Yerlikaya\'ya Destek: \'Eşkıya Olunmaz\'

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık'taki kongrede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik eylemi eleştirirken, iktidar partisi mensubunun bakanın önünü kesemeyeceğini belirtti. Gider ayrıca, CHP'nin belediyelerini kazanacaklarına inandığını ifade etti.

29.11.2024 14:01  Güncelleme: 14:08
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Ayvacık 8. Olağan Kongresi'nde TBMM'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik eyleme tepki göstererek, "İktidar olmak isteyen bir partinin mensubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanın önünü kesemez. Bu onu eşkıya yapar. Eşkiyadan da bu millete hükümdar olmaz" dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Bir seçim geçirdik. Cumhuriyet Halk Partisi bir sürü belediye aldı. Düz mantık ne beklersiniz. Gece gündüz koşacaklar. Belediye olarak öyle işler yapacaklar ki bu millet desin; o CHP bu CHP değil. Bunlar değişmiş. Onlar ne yaptı? Dördü birden cumhurbaşkanı kim olacak diye bir telaşa düştüler ve bunun kavgasını yaşıyorlar. Ben buradan söyleyeyim dördünüz de olmayacaksınız. Rahat olun. Hiç öyle bir ihtimal yok. Çünkü iktidar olmak isteyen bir partinin mensubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanın önünü kesemez. Bu onu eşkıya yapar. Eşkiyadan da bu millete hükümdar olmaz. Özellikle bakanımızı neden seçiyorsunuz. Çünkü sen onun mücadele ettiği adamlarla yol yürüyen adamsın da onun için onun önünü kesmeye çalışıyorsun ama ne haddin ne hakkın buna müsaade etmez" dedi.

"Yenilenme demek mevcuttan vazgeçmek değildir"

Yenilenmek demenin mevcuttan vazgeçmek anlamı taşımadığını söyleyen Gider, "Yenilenme demek mevcuttan vazgeçmek değildir. İnsan vücudunda hücreler devamlı yenilenir. Ancak aynı şekilde eskiden aldığı kodlarla yenilenir. Partimizde il ve ilçelerde bu değişimler yaşanıyor. Ben inanıyorum ki bizim emanetimiz olan ve şu an ne yazık ki CHP'de bulunan Ayvacık ve Küçükkuyu belediyelerini almak da Yılmaz başkan ve ekibine düşüyor. Şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Kongreye AK Parti MKYK Üyesi Julide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ayhan Gider'den Bakan Yerlikaya'ya Destek: 'Eşkıya Olunmaz' - Son Dakika

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