Aylin Yaman: CHP Zor Bir Dönemden Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aylin Yaman: CHP Zor Bir Dönemden Geçiyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti milletvekilleri, CHP'nin sürecinin sıkıntılı olduğunu belirtti ve istifaları duyurdu.

Yeni Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP'nin içinden geçtiği sürecin herkesi üzen, sıkıntılı bir dönem olduğunu belirtti.

Yaman beraberinde Yeni Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin içinden geçtiği mutlak butlan süreci, karşı karşıya kalınan hukuksuzluklar, istifalar ve yeni döneme dair yaşananların, herkesi üzen sıkıntılı bir dönem olduğunu söyledi.

Yaman ve Özcan'ın basın toplantısına katılan eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav da CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aylin Yaman: CHP Zor Bir Dönemden Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:59:06. #7.12#
SON DAKİKA: Aylin Yaman: CHP Zor Bir Dönemden Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.