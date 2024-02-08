AYM Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uyulması anayasal bir sorumluluktur - Son Dakika
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Politika

AYM Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uyulması anayasal bir sorumluluktur

AYM Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uyulması anayasal bir sorumluluktur

AYM Başkanı Zühtü Arslan, AYM'nin kararlarının ve Anayasa hükümlerinin beğenilmese de uyulması gerektiğini belirtti. Arslan, AYM üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil'i tebrik etti ve bireysel başvurunun önemini vurguladı. AYM kararlarının kesin olduğunu ve yasama, yürütme ve yargı organlarını bağladığını ifade eden Arslan, Anayasa'nın 153. maddesine göre AYM kararlarının kesin olduğunu hatırlattı.

08.02.2024 13:21
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ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Elbette AYM'nin kararlarını ve Anayasa hükümlerini beğenmeyebilir, bunlara katılmayabilirsiniz; ancak bir hukuk devletinde katılsak da katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir sorumluluktur. AYM kararları kesin olup; yasama, yürütme ve yargı organları, irade makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar" dedi.

AYM üyeliğine seçilen Yılmaz Akçil için AYM Yüce Divan Salonu'nda ant içme töreni düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. AYM Başkanı Arslan, başkanvekilleri ve yeni üye Yılmaz Akçil, konukları kapıda karşıladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasını yapan AYM Başkanı Arslan, AYM üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen Yılmaz Akçil'i tebrik ettiğini belirterek, üzerlerinde bulunan cübbelerin topluma, adalete güveninin sembolü olduğunu söyledi. Arslan, "Bireysel başvuru, yargı tarihinin en büyük reformların biridir. Türk hukukunun en büyük kazanımlarından biridir. Bireysel başvurunun kabul edilmesindeki amaç, bireylerin sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunmasını sağlamak ve bu suretle sorunu, ülke sınırları içinde çözerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru sayısını azaltmaktır. Anayasa Mahkemesi, yaşama hakkından ifade özgürlüğüne, mülkiyet hakkından örgütlenme özgürlüğüne kadar bireysel başvuru kapsamındaki tüm hak ve özgürlüklerle ilgili olarak yüz binlerce karar vermiş, bunu yaparken de başvurucunun kimliğine hiçbir zaman bakmamıştır. Bu bağlamda aralarında ağır cezalara mahkum edilmiş ve cezaları kesinleşmiş olanların da bulunduğu hemen hemen her siyasi görüşten milletvekilinin ve siyasetçinin hak ihlali iddiaları incelenmiş, bunların bir kısmında ihlale hükmedilmiştir" dedi.

'KARARLARA UYULMASININ TEMELİ YOKTUR'

Arslan, bireysel başvuru sürecinden önce temyiz mercileri dahil tüm mahkemelerin Anayasa'yı yorumlayabileceğini; ancak Anayasa'nın 148'inci maddesine göre bireysel başvurunun olağan kanun yolları tüketildikten sonra temyiz aşamasından geçip, AYM'nin önüne geldiğini vurguladı. Arslan, şöyle dedi:

"Kesinleşen bir karara karşı bireysel başvuru yapıldığında da artık Anayasa'yı yorumlamak ve uygulamak konusunda nihai karar, AYM'ye verilmiştir. Bu bağlamda temyizden geçerek kesinleşmiş yargı kararlarından sonra AYM'nin verdiği karar ve yaptığı yorumdan sonra, görüş farklılıklarının, yorum farklılıklarının bulunduğu gerekçesiyle AYM'nin kararlarına uyulmamasının hiçbir anayasal ve yasal zemini yoktur, temeli yoktur. Bireysel başvurunun etkili olabilmesi, ihlalin giderilmesine ve sonuçların ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Bu sebeple AYM, ihlalin tespiti yanında bu ihlalin nasıl giderilebileceği ve ihlalin sonuçlarının nasıl ortadan kaldırılacağını da göstermek zorundadır. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması da kural olarak ihlal öncesi hale getirmeyi gerektiriyor. Bunun yolu da ihlal şayet yargı kararından kaynaklanıyorsa; bu yargı kararının ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir. Elbette AYM'nin kararlarını ve Anayasa hükümlerini beğenmeyebilir, bunları katılmayabilirsiniz; ancak bir hukuk devletinde katılsak da katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir sorumluluktur. Nitekim Anayasa'mızın 153'üncü maddesine göre; AYM kararları kesin olup; yasama, yürütme ve yargı organları, irade makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Esasen Anayasa'da 153'üncü madde olmasaydı da sonuç değişmeyecekti. Zira ihlal kararlarının icrası sadece Anayasa'nın 153'üncü maddesinin bir gereği değildir. Kararların uygulanması aynı zamanda ve her şeyden evvel Anayasa'nın hepimizi bağlayan ve kullandığımız yetkilerin meşruiyetini sağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının bu sözleşmeye sadakat yükümlülüğünün ve ahde vefa ilkesinin zorunlu bir konusudur."

Konuşmanın ardından AYM üyeliğine seçilen Akçil'in özgeçmişi okundu. Akçil'e AYM Başkanı Arslan tarafından cübbe giydirildi.

Kaynak: DHA

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Anayasa Mahkemesi, Yılmaz Akçil, Zühtü Arslan, Yargı, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM Başkanı Zühtü Arslan: AYM kararlarına uyulması anayasal bir sorumluluktur - Son Dakika


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