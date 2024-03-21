AYM Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
ANKARA - Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.
Yüksek yargıda seçim maratonun ilk ayağı tamamlandı. AYM'nin 18. Başkanı Zühtü Arslan'ın Yüksek Mahkemedeki 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci gerçekleştirildi. 15 üyeden 9'unun oyunu alan Kadir Özkaya, AYM'nin 19. Başkanı oldu. Rakibi Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.
Kadir Özkaya kimdir
Kadir Özkaya, 12 Ağustos 1963 tarihinde Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hakimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hakimliğine atandı. Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini sürdürürken, 2011 yılında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Evli ve iki çocuk babası. Kadir Özkaya, 21 Mart'ta yapılan seçimde Zühtü Arslan'ın yerine AYM'ın yeni başkanı seçildi.
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Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirterek, hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşvik ve desteklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını söyledi. Ayrıca, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu ve bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacaklarını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta yaptığı konuşmada, Türk ordusunun terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Güler, şehitlerin ve gazilerin vatanın en kutsal emaneti olduğunu vurgulayarak, onların hakkını ödeyemeyeceklerini ancak hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı. Başkan Yazıcı'nın bu davranışı takdir topladı ve sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.
ABD Kongresi, Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü. Tasarıda ayrıca, Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmayacağı belirtildi. Bu karar, UNRWA'nın Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde eleştirilere neden oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, adil ve şeffaf bir seçim için sahada olunması ve her vatandaşın oyunun sayılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kurum, avukatlarla bir araya geldiği iftar programında, seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini ve hukuki işlemlerle manipülasyonlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın egemen bir devlet olması bakımından deniz yetki alanları, münhasır bölge hakları, kıta sahanlığı ve kara hudutlarıyla Mavi Vatan'da hakkın ve hukukun daha da pekiştiğini belirtti. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, iki devletli çözümün gerekliliğini dile getirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Söke'de iftar programında partisinin Aydın adaylarına oy istedi, 'Biliyorum ki asla sizlere ihanet etmeyecektir, hizmetin de en iyisini yapacaktır. Hep beraber arkadaşlarımıza kefiliz dolayısıyla onları size emanet ediyorum' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin, 'Çok iş yaptık, yeterli midir? Değildir. İnşallah daha fazlasını yapacağız, siz daha fazlasını hak ediyorsunuz.' dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen bir iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Konuşmasında, engellilere yönelik yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Uraloğlu, daha fazla hizmet sunmak için çaba göstereceklerini ifade etti.
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