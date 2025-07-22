AYM, CHP'nin HSK İptal Başvurusunu Reddetti

CHP'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 21 Mayıs 2025'te yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuru reddedildi.

21 Mayıs'ta TBMM Genel Kurulu'nda, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK'nın yeni üyeleri olarak seçildi. CHP, HSK üyelik seçimlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvuruda bulundu. CHP başvurusunda Meclis Genel Kurulu'nda yapılan seçim işleminin 'Eylemli içtüzük değişikliği' niteliğinde olduğu ve bu haliyle Anayasa'ya aykırılık taşıdığı iddia edildi. Ayrıca, yürütülen seçim sürecinin denetime kapalı olduğu ve Meclis iradesine gölge düşürdüğü öne sürüldü. Başvuruda, TBMM'nin HSK üyelerini seçerken Anayasa ve İçtüzük hükümlerinin dışına çıktığı, yapılan uygulamanın 'De facto içtüzük değişikliği' niteliği taşıdığı iddia edilerek, 1450 sayılı parlamento kararının iptali ve yürürlüğünün durdurulması talep edildi.

AYM, CHP'nin, 21 Mayıs'ta da yapılan HSK üyeliği seçimlerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu oyçokluğuyla reddetti. AYM, başvuruyu görevsizlik gerekçesiyle esasa girmeden karara bağladı.