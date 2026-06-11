AYM, CHP'nin Tazminat İddiasını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM, CHP'nin Tazminat İddiasını Reddetti

11.06.2026 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Albayrak'a ödemesi gereken tazminatla ilgili başvurusunu reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "kişilik haklarına saldırı" kapsamında manevi tazminat ödemesine ilişkin "hak ihlali" iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

AYM'nin kararına göre, 2020 ve sonrasındaki süreçte CHP Genel Başkanı ve parti yöneticilerinin de arasında olduğu bazı kişiler, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu, ayrıca konuyla ilgili partinin sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı.

Bunun üzerine Albayrak, söz konusu söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, "kişilik haklarına saldırı" yapıldığını ileri sürerek manevi tazminat davası açtı.

Davaya bakan İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek CHP'nin Albayrak'a 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

İstinaf başvurusu da reddedilen CHP, "ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla AYM'ye başvurdu.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilemez olduğuna, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ise ihlal edilmediğine hükmetti.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında Anayasa'da ifade özgürlüğü hakkının güvence altına alındığı, ifade özgürlüğü hakkı ile kişilerin şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil bir dengenin kurulması gerektiği vurgulandı.

CHP'nin, Albayrak döneminde Merkez Bankasındaki azalan rezervlerle bağının ortaya konulmadığı belirtilen kararda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği üzere Merkez Bankasının para politikalarına ve yapılacak işlemlere bankanın kendi organları tarafından karar verilmektedir. Dolayısıyla, mevcut başvuruda başvurucunun ileri sürdüğü olgusal iddiaların, davacıyla olan doğrudan ilgisine ilişkin bir temellendirmenin yapılabildiğinden söz edilemeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu tespitler doğrultusunda yerel mahkemece, başvurucu CHP'nin ifade özgürlüğü hakkı ile davacının şeref ve itibar hakkının korunması arasında adil bir dengeleme yapıldığı ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Başvurucunun (CHP) ifade özgürlüğüne yönelik müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık geldiği, başvurucu aleyhine hükmedilen tazminatın orantılı olduğu, bu haliyle derece mahkemelerinin çıkarları dengelerken sahip oldukları takdir paylarını aşmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM, CHP'nin Tazminat İddiasını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alevtina Türk Alevtina Türk:
    bu konuyu güvenlik açısından değerlendirirsek yapılan açıklamaların doğrulanabilir temellere dayandırılması gerektiği düşüncesindeyim ama tabii ki bunu tartışmak lazım 0 0 Yanıtla
  • Başak Güven Başak Güven:
    mahkemenin kararı mantıklı gibi ama yani ne bileyim tam emin değilim açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Görkem Toptaş Görkem Toptaş:
    ya eski günler vardı değil mi şimdi her şey mahkeme mahkeme 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

21:59
Canlı anlatım: Dünya Kupası’nın açılış maçı başladı
Canlı anlatım: Dünya Kupası'nın açılış maçı başladı
21:51
Okan Buruk’tan TFF’ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
21:09
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 22:09:26. #7.13#
SON DAKİKA: AYM, CHP'nin Tazminat İddiasını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.