AYM'den 7 siyasi parti hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Politika

AYM'den 7 siyasi parti hakkında suç duyurusu

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Anayasa Mahkemesi (AYM), 7 farklı siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu. Detayları ve suçlamaların içeriği henüz netlik kazanmış değil. Konuyla ilgili resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

22.11.2024 11:12  Güncelleme: 11:26
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Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partinin 2014 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, denetimler sonucunda Milli Mücadele Partisi, Güçlenen Türkiye Partisi, İlk Parti, Anayol Partisi, Cihan Partisi, Milliyetçi İrade ve Yükseliş Partisi ile Hak ve Huzur Partisi'nin 2014 yılı kesin hesap incelemelerinde uygunsuzluk tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İncelemede, edindikleri mal ve taşınmazlarla ilgili listeyi göndermemeleri, hesap verebilir şekilde kayıt, belge ve düzenin oluşturulmaması nedenleriyle bu partiler hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

7 siyasi partinin ayrıca mali denetim kapsamında istenen belgeleri süresinde vermeyen parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

AYM\'den 7 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Hizb-i İslami Partisi, Anayasa Mahkemesi, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM'den 7 siyasi parti hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa Komurcu:
    Kapatın gitsin zaten yeterince parti var 10 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    zaten partiler niye kuruluyor bu kadar.... devleti hortumlamak icin 2 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Akape ve mhpkk yı kim denetleyecek acaba? 0 0 Yanıtla
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